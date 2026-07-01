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Terremoto en Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela por potentes terremotos: reportan 2.295 fallecidos este miércoles

julio 1, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremotos en Venezuela - AFP
El reporte del martes anterior daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

La cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela subió a 2.295, según informó este miércoles el jefe de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, quien también reportó más de 11.000 heridos.

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Según el reporte de Rodríguez, además, hay "12.841 personas damnificadas" por el doble sismo del 24 de junio.

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“Al día de hoy se contabilizan 2.295 personas fallecidas y 11.267 personas heridas”, puntualizó en un video el líder chavista.

El reporte del martes anterior daba cuenta de 1.943 fallecidos y 10.571 heridos.

Según dijo Rodríguez en el video, la encargada de la dictadura, su hermana Delcy Rodríguez, ordenó que se acelerara el proceso de traslado de personas a campamentos transitorios con suficientes condiciones de habitabilidad, salud, atención y demás.

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“Estamos en este momento en el proceso de abrir nuevos campamentos transitorios, dotarlos, colocar las duchas, colocar las camas, colocar los colchones y llevar a las personas damnificadas a esos campamentos en la ciudad de Caracas y La Guaira”, añadió.

Finalmente, aseguró que hasta este momento se han contabilizado un total de 26.403 personas afectadas, entre quienes perdieron su vivienda o la vieron seriamente comprometida por los sismos.

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