NTN24
Viernes, 02 de octubre de 2026
Viernes, 02 de octubre de 2026
OEA sobre Nicaragua

Esta es la resolución aprobada en la OEA que exige al régimen de Nicaragua "establecer las condiciones para elecciones libres"

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El documento aprobado expresa preocupación por la situación actual en Nicaragua y solicita al régimen de Daniel Ortega acciones específicas para revertir el deterioro institucional.

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una nueva resolución que insta al régimen de Nicaragua a tomar medidas concretas para restaurar el orden democrático y garantizar el pleno respeto de los derechos humanos en el territorio nacional. La decisión se adoptó durante una reunión de cancilleres en la sede del organismo en Washington.

El documento aprobado expresa preocupación por la situación actual en Nicaragua y solicita al régimen de Daniel Ortega acciones específicas para revertir el deterioro institucional. Entre las principales demandas figura la liberación inmediata de todas las personas consideradas presos políticos, así como el cese de cualquier tipo de persecución contra opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la sociedad civil.

o

La resolución también exige el restablecimiento de garantías democráticas fundamentales, incluyendo la independencia de los poderes del Estado, el respeto a la libertad de expresión y de prensa, y la restauración del espacio cívico que permita la participación ciudadana sin temor a represalias.

En materia electoral, el texto adoptado por la OEA demanda la implementación de reformas que aseguren procesos electorales libres, transparentes y creíbles, con observación internacional independiente. Estas reformas deberían incluir garantías para la participación de todos los sectores políticos en condiciones equitativas.

El organismo hemisférico solicita además la restauración del Estado de Derecho y el respeto a la separación de poderes, elementos considerados esenciales para el funcionamiento de cualquier democracia. La resolución hace referencia a la Carta Democrática Interamericana como marco normativo aplicable.

o

La medida se produce en un contexto de continuas denuncias internacionales sobre violaciones a derechos fundamentales en Nicaragua. Diversos organismos de derechos humanos han documentado casos de detenciones arbitrarias, cierre de organizaciones de la sociedad civil, clausura de medios de comunicación independientes y restricciones severas a las libertades públicas.

El documento expresa la posición mayoritaria de los Estados miembros respecto a la necesidad de cambios sustanciales en las políticas del país centroamericano.

Temas relacionados:

OEA sobre Nicaragua

OEA

Elecciones

Régimen de Daniel Ortega

Nicaragua

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Mientras Cilia Flores espera casa por cárcel por su salud, Dignora Hernández se deterioró en una prisión en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Primero no la querían dejar salir, ahora no la quieren dejar entrar": Laura Chinchilla sobre María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Diosdado Cabello desafiante al referirse al regreso de María Corina Machado: “Lo que tienen es un show”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¡No aguantan más! Nueva ola de protestas en Venezuela ante los frecuentes apagones en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

"Los nicaragüenses viven bajo una dictadura": Rosa María Payá denuncia los atropellos del régimen

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo medir, corregir y recuperar el aprendizaje ante los problemas educativos en América Latina?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El plástico que no vemos: cómo los residuos terminan afectando los océanos y nuestra vida

Ver más

Videos

Ver más
Alias JP - Foto por Alcaldía de Medellín
Captura

Con ayuda de los Marshals de EE. UU.: así cayó alias 'JP', quien colaboraría con disidencias de Mordisco

apagones en Venezuela-Foto: EFE
crisis energética

Crisis eléctrica en Venezuela: experto alerta que restauración del sistema tomará dos y tres años

María Corina Machado
Crisis en Venezuela

"Estoy seguro de que será presidente de Venezuela": congresista Diaz-Balart sobre regreso de María Corina Machado

Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega - Foto EFE/Canva:
Senado de Estados Unidos

Previo en la reunión con la OEA, el Senado de EE. UU. pidió duras sanciones contra el régimen Ortega

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump

Trump calificó a Maduro como “el mayor patrocinador del terrorismo” y defendió la intervención en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el presidente Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

José Manuel Restrepo revela en NTN24 eje de alianza con EEUU: "La criminalidad es un negocio transnacional que necesita ser controlado de esa manera"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Lo que hemos hecho es asombroso, tomamos Venezuela y esencialmente hemos tomado el control de Irán": Donald Trump

Bruce Mac Master de la (ANDI)-Foto: ilustración Canva
Andi

Bruce Mac Master presenta carta de renuncia a la presidencia de la Andi

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula vuelve a defender y proteger a la dictadura de Nicaragua

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La república y su sombra

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, y el presidente Abelardo de la Espriella - AFP
Colombia

José Manuel Restrepo revela en NTN24 eje de alianza con EEUU: "La criminalidad es un negocio transnacional que necesita ser controlado de esa manera"

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

"Lo que hemos hecho es asombroso, tomamos Venezuela y esencialmente hemos tomado el control de Irán": Donald Trump

Maikel García, beisbolista venezolano / Santiago Matías, conocido en el mundo digital como 'Alofoke' - Fotos: X / EFE
República Dominicana

"Es lo que hace ese loco, humillando a la gente en la calle": MVP del Clásico Mundial, Maikel García, se refiere a las aspiraciones políticas de Santiago Matías 'Alofoke'

Bruce Mac Master de la (ANDI)-Foto: ilustración Canva
Andi

Bruce Mac Master presenta carta de renuncia a la presidencia de la Andi

Boceto judicial de Cilia Flores, esposa del dictador venezolano Nicolás Maduro - EFE
Cilia Flores

Cilia Flores, esposa del dictador Nicolás Maduro, está solicitando "libertad condicional": argumenta que se encuentra "delicada de salud"

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump-Foto: EFE
Donald Trump

“Quieren un acuerdo, pero no el que yo quiero”: Trump prevé retomar negociaciones esta semana con el régimen de Irán

Fútbol venezolano - Foto: EFE
Venezuela

Futbolista de La Vinotinto llega a Europa con un aliado conocido: el cuerpo técnico de su equipo está integrado por un campeón del fútbol venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023