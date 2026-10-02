Penas de tres a 18 años: se conocen condenas del régimen venezolano por "Brazalete Blanco", el mismo caso por el que fue absuelta Rocío San Miguel

En la noche de este jueves se conocieron las condenas en contra de varias personas acusadas de supuesto terrorismo y conspiración por orden del régimen venezolano en el caso conocido como “Brazalete Blanco".

La ONG Foro Penal dio a conocer las condenas dictadas por el Tribunal 3º de Primera Instancia en Funciones de Juicio con competencia en materia de terrorismo.

Las penas para los condenados oscilan entre los tres y los 18 años de prisión en delitos como terrorismo y conspiración, figuras jurídicas utilizadas por el régimen venezolano para perseguir a opositores políticos.

Por el delito de conspiración fueron condenados a 12 años de prisión, el teniente Guillermo Enrique César y el militar Ronald Ferrer. Entretanto, el militar Anyelo Heredia fue condenado a 18 años de prisión.

La justicia del régimen venezolano condenó por encubrimiento a Karen Gómez, Carlos Sánchez, Guillermo Henrry César y Jesús Suárez a 3 años. No obstante, este último recibió una medida cautelar sustitutiva de libertad.

Además de Rocío San Miguel, fueron absueltos con libertad plena Alejandro González, Luis Camacaro y Guillermo López.

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Al conocer su absolución, Rocío San Miguel pidió la anulación de las condenas también para las otras personas involucradas en el mismo caso de Brazalete Blanco.

“Mi solidaridad está con todos los ciudadanos, activistas y presos políticos que continúan enfrentando procesos penales y situaciones de vulnerabilidad. La justicia solo será plena cuando el debido proceso, la dignidad humana y los derechos fundamentales sean una garantía para todos los venezolanos”, dijo. “En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero que sean anuladas por ser profundamente injustas”, agregó.