Futbolista brasileño pasa del podio a quedar fuera de los 15 mejores del mundo en lista definitiva del Balón de Oro 2026

Vinícius Júnior pasó de ser uno de los candidatos al Balón de Oro a quedar fuera de los 15 mejores futbolistas de la edición de 2026. El brasileño finalizó en el puesto 17 del galardón que entrega la revista francesa France Football, una caída muy significativa frente al segundo lugar que consiguió en 2024.

El resultado igualmente representa su peor ubicación desde que empezó a figurar entre los nominados al premio. En 2022, el delantero del Real Madrid estuvo en el octavo puesto; en 2023 fue sexto; en 2024 quedó segundo, y en 2025 descendió hasta la posición número 16.

La clasificación de este año corrobora que el atacante no logró recuperar el terreno perdido en la edición anterior. Según reportó ge, Vinícius fue el brasileño mejor ubicado entre los nominados masculinos de 2026, por delante del defensor Gabriel Magalhães, quien se quedó en el puesto 21, y de Marquinhos, que quedó en el 25.

Entre los factores que marcaron su campaña estuvo la falta de títulos del Real Madrid en la temporada anterior. A esto se sumó la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial de 2026, luego de caer frente a Noruega, según la información publicada por CNN Brasil.

El puesto 17 contrasta con la expectativa que rodeó al brasileño en 2024, momento en que estuvo cerca de ganar el Balón de Oro, pero perdió frente el español Rodri, el entonces jugador del Manchester City y ahora del FC Barcelona.

Pese a que sigue siendo una de las figuras del Real Madrid, el resultado deja a Vinícius fuera de los puestos de privilegio del premio individual más reconocido del fútbol. La ceremonia de 2026 se celebra este lunes en Londres, donde se va anunciar al ganador de la edición.