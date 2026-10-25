Hasta los policías del régimen reciben emocionados a María Corina, cuenta Marcos Velazco de Vente Venezuela

Marcos Velazco, miembro de Vente Venezuela que está en la caravana que hay en Venezuela tras el regreso de Marí Corina Machado, habló con NTN24 sobre lo que ha sido el regreso de la líder de la democracia al país y aseveró que hasta la policía del régimen está emocionada. “Probablemente no me crean, pero lo que hemos visto es funcionarios policiales y militares, con los ojos aguados, saludando a María Corina en su paso por las carreteras, los puntos de control se han convertido en una fiesta y ellos ven a María Corina una esperanza para sus familias porque también son venezolanos y padecen la tragedia que se vive en este país. Por supuesto que mientras Delcy esté en el poder existen riesgos de seguridad en Venezuela, pero lo que nos da seguridad primero es la gracia de Dios y el calor de nuestra gente que nos ha cuidado”, aseguró.