María Corina Machado recibe importante reconocimiento en Nueva York en plena visita de Delcy Rodríguez a la ciudad: "El pueblo venezolano nunca renunciará"

María Corina Machado ha recibido este martes el Premio de Liderazgo Concordia 2026, un reconocimiento que es concedido por la organización internacional Concordia por su liderazgo en el movimiento democrático venezolano y su actuación en el impulso de una transición política y económica en el país.

La ceremonia ha tenido lugar en Nueva York, en el marco de la Cumbre Anual de Concordia, que se realiza al tiempo que la Asamblea General de Naciones Unidas. Como Machado no estuvo presente físicamente en el evento, su hija, Ana Corina Sosa Machado, ha sido la encargada de recibir el galardón en su nombre.

Machado se presentó de forma virtual y pudo aprovechar el reconocimiento para referirse de nuevo al futuro político de Venezuela y a la necesidad de tener una transición democrática.

En su intervención, aseguró que los venezolanos no van a renunciar a su derecho a decidir el rumbo del país. Igualmente defendió la necesidad de elecciones libres y de instituciones que puedan responder a los ciudadanos.

“El pueblo venezolano nunca renunciará a su legítimo derecho a gobernarse a sí mismo”, expresó Machado en su participación virtual, según informó EFE.

La dirigente de igual forma cuestionó la situación política por la que atraviesa Venezuela y aseguró que la estabilidad que requiere el país solo podrá alcanzarse por medio de elecciones abiertas y democráticas.

El reconocimiento de Concordia llega luego de que Machado recibiera en 2025 el Premio Nobel de la Paz. El Comité Nobel noruego indicó entonces que el galardón reconocía su trabajo en favor de los derechos democráticos de los venezolanos y su lucha por una transición justa y pacífica a la democracia.

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Concordia resaltó también su victoria en las primarias de 2023, en las que consiguió el 92 % de los votos, al igual su papel en la construcción de una coalición que se enfoca en la recuperación institucional, el Estado de derecho y la apertura económica. La organización recordó que Machado fue impedida de aparecer en la boleta presidencial de 2024 y más adelante lideró la campaña que respaldó la candidatura de Edmundo González.

El premio aparece en un momento de cambios en Venezuela. Tras la salida de Nicolás Maduro del poder y el establecimiento de una nueva etapa política bajo el régimen de Delcy Rodríguez, Machado aún sostiene su llamado a una transición democrática y al desarrollo de elecciones.

En declaraciones de hace poco tiempo, la Premio Nobel insiste en que cualquier proceso político tiene que reconocer la voluntad que expresaron los venezolanos en las elecciones presidenciales de 2024. Por último, planteó que el futuro del país tiene que definirse por medio de mecanismos electorales con garantías.