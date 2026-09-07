La FAA de Estados Unidos inicia investigación para determinar causas del accidente en el aeropuerto de Miami

Un avión de carga Boeing 767 operado por Amazon Prime Air se salió de una pista interna del aeropuerto internacional de Miami este domingo y se estrelló contra una vía secundaria. La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos inició una investigación para determinar las causas del accidente. Según el reporte de las autoridades, diez personas estuvieron involucradas en el incidente.