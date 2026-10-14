¿Cuánto ha subido el dólar en Venezuela desde enero hasta octubre de este año?

Hasta la fecha, el bolívar (moneda venezolana) sigue depreciándose de forma sostenida frente al dólar.

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La moneda de los Estados Unidos en Venezuela ha subido aproximadamente un 191,30% desde enero hasta octubre de 2026.

Evolución del tipo de cambio oficial (BCV):

En enero el dólar cotizó alrededor de 301,37 bolívares; mientras tanto, en octubre esa divisa se ubica en 877,90 bolívares.

Las estimaciones de los analistas financieros sitúan el precio del dólar oficial del BCV entre 800 y 1.100 bolívares para diciembre de 2026, dependiendo de la presión fiscal y el flujo de ingresos petroleros.

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La tasa BCV es el tipo de cambio oficial de las divisas (como el dólar y el euro) frente al bolívar venezolano, publicado diariamente por el Banco Central de Venezuela.

Este valor es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de la banca nacional, la cual controla el régimen venezolano, actualmente en cabeza de Delcy Rodríguez.

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Ante ciclos históricos de alta inflación, tanto ciudadanos como comerciantes buscan resguardar sus ganancias y ahorros adquiriendo dólares.

Sin embargo, el aumento constante del precio del dólar frente al bolívar impacta de forma directa y negativa en el poder adquisitivo de los ciudadanos venezolanos.