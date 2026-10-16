"El Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito": ministra Paola Holguín se pronunció sobre el desmonte de obras del Museo Nacional tras orden de De la Espriella

Este jueves, 15 de octubre, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó que “desaparezca” de los lugares públicos la imagen de Carlos Pizarro. Lo dijo en medio de su visita a las instalaciones del Ministerio de Cultura y por medio de un pronunciamiento público que luego fue difundido en redes sociales.

En ese sentido, el presidente de la República le ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, quitar de los lugares públicos la imagen alusiva a quien fuera el máximo comandante de la guerrilla M-19.

El jefe de Estado indicó que no iba a aceptar la “apología del terrorismo”.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecida de los sitios públicos”, indicó De La Espriella.

Teniendo en cuenta que algunas piezas de Pizarro estaban en el Museo Nacional, la ministra Holguín se pronunció este viernes, 16 de octubre, tras la orden impartida por el presidente.

“El Museo Nacional es uno de los centros culturales más importantes del país. Es la primera institución de este tipo en Colombia y una de las más antiguas de América, cuyo propósito es reflejar el alma de la Nación. El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura. Su vocación institucional no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental. El Museo Nacional no puede ser un espacio de apología al delito o revictimización; tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”, empezó diciendo la ministra en su cuenta en X.

Asimismo, Holguín recalcó que el Museo Nacional es un espacio diseñado para todos los colombianos.

“El Museo Nacional es un espacio para todos los colombianos, que debe velar, entre otros, por los derechos fundamentales de los niños, que son prevalentes de acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible. La museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluadas y rediseñadas para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”, concluyó.

Cabe resaltar que en las últimas horas se han publicado diferentes fotos y videos de espacios del Museo Nacional que han sido modificados o de piezas que han sido retiradas.