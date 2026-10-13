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Martes, 13 de octubre de 2026
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Negocios

Televisa rompe el mercado con anuncio de acuerdo para comprar telefonía móvil de AT&T México

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de Televisa (AFP)
Logo de Televisa (AFP)
Grupo Televisa es el mayor productor mundial de contenido audiovisual en español y tiene presencia principalmente en México y Estados Unidos.

Televisa y la firma de inversión Fintech Holdings anunciaron este martes un acuerdo por 2.000 millones de dólares para adquirir el negocio de telefonía móvil de la estadounidense AT&T en México.

Grupo Televisa es el mayor productor mundial de contenido audiovisual en español y tiene presencia principalmente en México y Estados Unidos en el negocio de televisión de pago vía cable, satélite y plataformas digitales.

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La adquisición de AT&T México se efectuará mediante un consorcio conformado a partes iguales (50%) por Grupo Televisa y Fintech Holdings, propiedad del magnate mexicano David Martínez, señaló la compañía en un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores.

Agregó que el precio está "sujeto a ciertos ajustes" y que se financiará "a través de una combinación de efectivo disponible y un financiamiento de deuda".

La operación está sujeta a "aprobaciones regulatorias" y se espera que esté concluida en el primer trimestre de 2027.

AT&T "es el segundo más grande operador móvil en México", con aproximadamente 24,7 millones de suscriptores móviles al 31 de diciembre de 2025, destacó Televisa en el comunicado.

Esta firma provee servicios integrados de telecomunicaciones, incluyendo telefonía móvil, internet, entre otros, agregó.

Al cierre del año pasado, AT&T México reportó ingresos consolidados por 85.400 millones de pesos (unos 4.648 millones de dólares, según el cambio actual).

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