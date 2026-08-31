En un desgastante partido de cuatro horas, latinoamericano eliminó a Novak Djokovic en la primera ronda del US Open

En uno de los golpes más importantes en la historia reciente del tenis, el argentino Mariano Novane eliminó a Novak Djokovic en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, tras imponerse con parciales de 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, y 6-1.

El serbio de 39 años, ganador de 24 títulos de Grand Slam, cayó abatido por serios problemas físicos, deshidratación y desgaste en el tramo final de un partido que se extendió por más de cuatro horas y media.

“Es increíble, esto es un sueño hecho realidad. Ganar en cinco sets contra el 'GOAT' en esta pista no es algo que pase todos los días”, declaró un emocionado Navone tras sellar el triunfo más importante de su carrera profesional.



El desarrollo del encuentro estuvo marcado por el desgaste extremo del extitular del ranking mundial y la resiliencia del jugador sudamericano, el argentino tomó el primer parcial pero Djokovic reaccionó ganando el segundo set.

Navone mantenía un registro perfecto de 19-0 en debuts del US Open y 78 victorias consecutivas en primeras rondas de torneos “Majors”, la última vez que había caído en un estreno de Grand Slam fue en el Abierto de Australia 2006.

Durante la tercera y cuarta ronda, Djokovic requirió asistencia médica y acusó malestares físicos similares a los sufridos semana atrás en el Master 1.000 de Cincinnati, llegando visiblemente afectado al cierre del partido.

VEA TAMBIÉN Alcaraz confirma su regreso para el Abierto de Estados Unidos tras cuatro meses de baja por lesión o

Con la eliminación de su cuatro veces campeón, el Abierto de Estados Unidos pierde prematuramente a una de sus grandes figuras históricas, ahora, las miradas en “Flushing Meadows” se posan en el recambio generacional y en el avance de la nómina de favoritos encabezada por Carlos Alcaraz.