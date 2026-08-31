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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Incendio

Fuerte incendio afectó varios pisos de un edificio en la zona industrial de Palo Verde, estado Miranda

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendio afectó un edificio en la zona industrial de Palo Verde, Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Incendio afectó un edificio en la zona industrial de Palo Verde, Miranda (Venezuela) - Fotos: X
Debido a la cantidad de químicos, el incendio tardó en ser controlado por Bomberos de Caracas y Protección Civil.

Un fuerte incendio afectó varios pisos de un edificio en la zona industrial de Palo Verde, estado Miranda (Venezuela).

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Las instalaciones afectadas pertenecen a una fábrica de cosméticos. Dicho establecimiento está ubicado muy cerca de la estación terminal del este del Metro de Caracas.

Según reportes, las llamas se hicieron visibles cerca de las 9 a. m. y se expandieron rápidamente por los dos últimos pisos de la estructura.

Debido a la cantidad de químicos, el incendio tardó en ser controlado por Bomberos de Caracas y Protección Civil.

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En ese edificio, cabe resaltar, funcionan varias oficinas y locales utilizados como depósitos, pertenecientes a varias empresas.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado la existencia de personas heridas o afectadas por la inhalación de humo.

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Se espera que en las próximas horas inicien las investigaciones correspondientes para dar con las causas del incendio.

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