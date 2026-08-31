Fuerte incendio afectó varios pisos de un edificio en la zona industrial de Palo Verde, estado Miranda
Un fuerte incendio afectó varios pisos de un edificio en la zona industrial de Palo Verde, estado Miranda (Venezuela).
Las instalaciones afectadas pertenecen a una fábrica de cosméticos. Dicho establecimiento está ubicado muy cerca de la estación terminal del este del Metro de Caracas.
Según reportes, las llamas se hicieron visibles cerca de las 9 a. m. y se expandieron rápidamente por los dos últimos pisos de la estructura.
Debido a la cantidad de químicos, el incendio tardó en ser controlado por Bomberos de Caracas y Protección Civil.
En ese edificio, cabe resaltar, funcionan varias oficinas y locales utilizados como depósitos, pertenecientes a varias empresas.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado la existencia de personas heridas o afectadas por la inhalación de humo.
Se espera que en las próximas horas inicien las investigaciones correspondientes para dar con las causas del incendio.