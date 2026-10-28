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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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España

Ministro de Transportes de España califica de “inexplicable” la orden operativa que habría desencadenado el trágico accidente ferroviario en Toledo

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El ministro de Transportes, Óscar Puente-Foto EFE
El ministro de Transportes, Óscar Puente-Foto EFE
Las investigaciones preliminares sobre el siniestro entre el AVE y el Iryo apuntan a un grave error humano en la regulación del tráfico tras una falla informática en la línea de alta velocidad.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, calificó este miércoles de “inexplicable” la decisión técnica que propició la colisión por alcance entre un tren de alta velocidad de Renfe y una unidad de la operadora Iryo, ocurrida en las inmediaciones de la estación toledana de Urda y que dejó un saldo preliminar de 64 fallecidos.

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De acuerdo con los detalles aportados por el titular de la cartera ministerial, una incidencia informática previa había paralizado de manera preventiva a la flota de trenes a una distancia de 69 kilómetros de la zona del desastre. Sin embargo, a las 8:30 a. m. se impartió la orden de reanudar la marcha de manera simultánea para los convoyes detenidos.

El tren de la compañía pública recorrió aproximadamente 65 kilómetros bajo las pautas de circulación restablecidas hasta que, a las 8:36 a. m., se produjo el violento impacto por alcance contra la unidad de Iryo que se encontraba en el tramo.

“Nosotros hemos escuchado unas grabaciones que se extraen de las comunicaciones. Lo que ha pasado entre lo que se da la salida a ese tren y la colisión, no lo sabemos con precisión... En fin, no quiero entrar en calificativos”, declaró el ministro al reconocer los vacíos que aún persisten en la reconstrucción exacta de los minutos previos al siniestro.

Las declaraciones oficiales refuerzan las hipótesis sobre un potencial error humano o una falla en los protocolos de supervisión en tiempo real por parte de los centros de control de tráfico ferroviario, situando el foco de la investigación judicial sobre los procedimientos de reanudación operativa tras alertas tecnológicas.

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La investigación judicial y técnica centra sus esfuerzos en determinar los factores que fallaron en la cadena de mando y supervisión en tiempo real durante la reactivación del tráfico ferroviario.

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