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Miércoles, 28 de octubre de 2026
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Accidente de tren
Programa: Club de Prensa

Gobierno español bajo la lupa tras accidente de tren: ¿corrupción del Ministerio de Transporte está vinculada con Delcy?

octubre 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Una tragedia ferroviaria sacudió a España este martes cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en Urda, provincia de Toledo, dejando un saldo de 68 personas fallecidas, 80 heridos, 15 de ellos de gravedad; y un número indeterminado de desaparecidos. El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, está bajo un fuerte escrutinio.

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