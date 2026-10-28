Gobierno español bajo la lupa tras accidente de tren: ¿corrupción del Ministerio de Transporte está vinculada con Delcy?

Una tragedia ferroviaria sacudió a España este martes cuando dos trenes de alta velocidad colisionaron en Urda, provincia de Toledo, dejando un saldo de 68 personas fallecidas, 80 heridos, 15 de ellos de gravedad; y un número indeterminado de desaparecidos. El gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, está bajo un fuerte escrutinio.