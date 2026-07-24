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Mundial 2026

Exfutbolista mundialista asume como nuevo entrenador de selección europea que llegó a cuartos de final en la última Copa del Mundo

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026 - Foto: EFE
El anuncio se hizo oficial este viernes, días después de finalizada la Copa del Mundo.

Terminado el Mundial de 2026, varias selecciones han realizado cambios en sus direcciones de cara al futuro y con la meta puesta en la Copa del Mundo de 2030.

Una selección europea, que llegó hasta la fase de cuartos de final de la última edición de la Copa del Mundo realizada en México, Estados Unidos y Canadá, confirmó este viernes a su nuevo entrenador.

Mark van Bommel es el nuevo seleccionador de la selección nacional de fútbol de Bélgica, según anunció el viernes la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA).

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El exinternacional holandés, de 49 años, sucede al francés Rudi García, quien renunció tras haber guiado a los 'Diablos Rojos' a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

"Mark van Bommel ha firmado un contrato que le permitirá liderar a la selección nacional de Bélgica hasta la UEFA EURO 2028", reza el comunicado de la RBFA.

Van Bommel, que fue un centrocampista inflexible y un miembro clave de la sólida selección de los Países Bajos que perdió contra España en la final del Mundial de 2010, dijo que era un "gran honor" haber sido nombrado.

"Quisiera agradecer a la Real Federación Belga de Fútbol la confianza que ha depositado en mí", dijo.

"Bélgica cuenta con jugadores excepcionales y un enorme potencial", agregó.

"Junto con mi cuerpo técnico, queremos construir un equipo disciplinado, ambicioso y lo suficientemente valiente como para competir con los mejores", resaltó.

"El éxito nunca está garantizado, pero el trabajo duro, la honestidad y el compromiso sí."

Tras colgar las botas en 2013, Van Bommel se ha fogueado como entrenador del PSV Eindhoven, el Wolfsburg y el Amberes.

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Van Bommel se encuentra sin equipo desde que dejó el Amberes, club de la primera división belga, en junio de 2024, un año después de haberlos guiado a su primer título de liga en 66 años.

Bélgica, formada por una mezcla de los últimos miembros de su veterana "generación dorada" y jóvenes talentos, mejoró a medida que avanzaba el Mundial.

Quedaron eliminados tras ser derrotados por 2-1 por la eventual campeona, España, aunque tuvieron el consuelo de ser el único equipo que logró romper la defensa española.

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