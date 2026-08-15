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Sábado, 15 de agosto de 2026
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Terremoto en Indonesia

Nuevo terremoto de magnitud 6,9 vuelve a sacudir a Indonesia mientras el número de muertos se acerca a los 50

agosto 15, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Terremoto en Indonesia - Foto AFP
Terremoto en Indonesia - Foto AFP
La nueva emergencia se produjo mientras los equipos de rescate rastreaban los escombros en busca de sobrevivientes tras el potente terremoto de 7,7 que se produjo más temprano.

Un terremoto de magnitud 6,9 sacudió este sábado a la isla indonesia de Sumatra, según informó el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), pocas horas después del otro fuerte sismo de magnitud 7,7 que ya deja cerca de 50 muertos en el país.

El epicentro del nuevo movimiento telúrico se situó en Pematangsiantar, a 126 kilómetros al sureste de la capital de la isla, Medan, en el oeste de Indonesia.

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Cabe resaltar que el potente temblor se produjo a una profundidad de 183 kilómetros y, hasta el momento, las autoridades no han emitido alguna alerta de tsunami.

El inmenso archipiélago indonesio presenta una intensa actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

La nueva emergencia se produjo mientras los equipos de rescate rastreaban el sábado los escombros en busca de sobrevivientes tras el potente terremoto de 7,7 que sacudió la costa de la isla de Flores, en el este de Indonesia, y que dejó al menos 47 muertos, según informaron las autoridades de gestión de desastres.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), 50 personas resultaron heridas tras el terremoto y cerca de 160 viviendas, decenas de centros educativos y sanitarios, y otros edificios públicos resultaron dañados cuando el temblor azotó la popular isla turística del este de Indonesia.

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó que se están realizando preparativos para brindar ayuda a unas 2.000 personas alojadas en refugios temporales.

El gobierno envió 50.000 paquetes de ayuda con un peso total de 275 toneladas a la zona, y la presidente de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, ofreció ayuda a través de los satélites de observación terrestre Copernicus del bloque.

"Europa está lista para desplegar Copernicus, nuestros ojos en el cielo, para apoyar las labores de búsqueda y rescate. Indonesia, estamos con ustedes", escribió en X.

Luego del desastre, muchos habitantes de Flores se quedaron sin electricidad ni telecomunicaciones.

Los residentes de Nagekeo, una zona cercana al epicentro, corrieron hacia terrenos más elevados a medida que el mar retrocedía la madrugada del sábado, una posible señal de la proximidad de un tsunami.

Aunque se levantó la alerta por tsunami luego de ese primer y fuerte terremoto, las autoridades instaron a la población a no regresar a los edificios dañados por temor a que las réplicas pudieran derrumbarlos, y más adelante declararon terminada la alerta.

Cientos de personas permanecieron a la intemperie horas después, mientras decenas de réplicas sacudían la isla.

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Según la agencia geológica indonesia BMKG, en algunas regiones costeras de Flores se registraron olas de hasta 1,6 metros.

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