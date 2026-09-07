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Lunes, 07 de septiembre de 2026
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Donald Trump

Trump vuelve a agitar a Norteamérica al publicar un mapa que muestra a México y Canadá pintados con la bandera de Estados Unidos

septiembre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Bandera de Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Bandera de Estados Unidos (imagen de referencia) - Canva
Además de los tres países de Norteamérica, el mapa muestra otros territorios de la región bajo una representación visual similar, entre ellos Groenlandia y varias islas del Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar controversia este lunes tras publicar en su red Truth Social un mapa de Norteamérica en el que México y Canadá aparecen pintados por la bandera estadounidense y bajo la denominación “Estados Unidos de América”.

La imagen fue publicada sin ningún texto ni explicación adicional. Además de los tres países de Norteamérica, el mapa muestra otros territorios de la región bajo una representación visual similar, entre ellos Groenlandia y varias islas del Caribe.

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La publicación cobra relevancia por el contexto de las posiciones que Trump ha mantenido sobre la expansión de la influencia de Estados Unidos. Durante su carrera política, el mandatario ha planteado en repetidas oportunidades la posibilidad de una integración más estrecha con Canadá y ha expresado su interés en Groenlandia, territorio autónomo perteneciente al Reino de Dinamarca.

El mapa también aparece después de una serie de publicaciones del mandatario relacionadas con la geografía y los nombres de territorios.

En las últimas horas, además, Trump promovió la idea de cambiar el nombre del estado de Nuevo México por el de “Nueva América”, una propuesta que no puede ejecutar unilateralmente desde la Presidencia.

Por ahora, la publicación del mapa no está acompañada de ningún anuncio oficial sobre una modificación de fronteras o una eventual anexión de México o Canadá. Sin embargo, la imagen ha llamado la atención precisamente por su simbolismo: presenta a los dos principales vecinos de Estados Unidos visualmente integrados a un territorio dominado por los colores de la bandera estadounidense.

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En el caso de México, la publicación se produce en medio de una relación marcada por temas como migración, seguridad y comercio. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la controversia defendiendo la soberanía del país y aseguró que México es una nación libre, independiente y soberana.

La imagen, difundida por Trump sin mayores explicaciones, vuelve así a poner el foco en el alcance de sus mensajes políticos y en una representación de Norteamérica que, al menos en el mapa publicado por el mandatario, borra visualmente las fronteras entre Estados Unidos, México y Canadá.

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