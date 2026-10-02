ICE arrestó a colombiana tras salir de custodia en Massachusetts: había sido condenada por delitos sexuales contra un menor

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este 2 de octubre sobre la detención de Diony Edith Ramírez Patiño, ciudadana colombiana, luego de que saliera de la custodia del Departamento de Correccionales de Massachusetts.

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Según la oficina de ICE Boston, Ramírez Patiño fue arrestada por agentes de inmigración después de recuperar su libertad en el sistema penitenciario estatal. La agencia la señaló como una inmigrante en situación irregular y aseguró que cuenta con antecedentes relacionados con delitos sexuales contra un menor.

De acuerdo con los registros judiciales de Massachusetts, el caso corresponde a Commonwealth v. Diony Ramirez, en el que la mujer había sido declarada culpable, tras un juicio con jurado, de violación agravada de un menor y agresión y abuso sexual contra un menor de 14 años.

Sin embargo, existe una precisión importante sobre su situación judicial. El pasado 3 de junio de 2026, la Corte de Apelaciones de Massachusetts anuló esas condenas después de determinar que durante el juicio se presentó de manera indebida ante el jurado evidencia relacionada con el silencio de Ramírez después de recibir las advertencias de Miranda. Por esa razón, el tribunal ordenó dejar sin efecto los veredictos y estableció que el caso podía ser llevado nuevamente a juicio si la Fiscalía decidía continuar con el proceso.

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La corte también concluyó que la evidencia presentada en el juicio era jurídicamente suficiente para permitir un nuevo proceso, por lo que la decisión no significó una declaración de inocencia ni impidió que el Commonwealth de Massachusetts volviera a presentar el caso.

Cabe resaltar que ICE mantiene una amplia campaña de aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos, con especial atención sobre personas que las autoridades consideran que tienen antecedentes criminales. Este mismo viernes, medios de Massachusetts reportaron que la interacción entre ICE y el sistema de justicia estatal se encuentra bajo especial escrutinio, mientras la Corte Suprema Judicial del estado analiza hasta dónde pueden llegar los tribunales estatales cuando una persona vinculada a un proceso penal queda bajo custodia migratoria.