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Viernes, 02 de octubre de 2026
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Estados Unidos

Extraen bala a migrante venezolano herido por ICE dos semanas después de recibir el disparo

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Agentes de ICE-Foto: EFE
Agentes de ICE-Foto: EFE
Wilber Garcés, de 28 años, resultó herido en la espalda durante una operación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, cuando trabajaba como repartidor en su vehículo.

Un venezolano que recibió un disparo de un agente de inmigración en Texas fue sometido este jueves a una cirugía en la que le extrajeron la bala que llevó alojada cerca de su columna desde el 20 de septiembre, reportaron sus abogados.

Wilber Garcés, de 28 años, resultó herido en la espalda durante una operación de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, cuando trabajaba como repartidor en su vehículo. El miércoles ya había quedado bajo detención criminal federal, tras una audiencia donde un juez le negó la fianza.

"Hoy (jueves) fue operado y se encuentra en recuperación", informó en una nota de prensa el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP), organización civil que forma parte de su equipo legal.

El hecho se suma a otros incidentes recientes registrados durante operativos migratorios impulsados por el presidente republicano Donald Trump, criticados por legisladores demócratas y organizaciones humanitarias por el uso de la fuerza.

La fiscalía acusó penalmente a Garcés de agresión, resistencia, obstrucción e impedimento a un agente federal, delitos castigados con hasta 20 años de cárcel. Garcés había estado bajo custodia de ICE y luego pasó a una prisión federal.

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"Estos son cargos que el gobierno suele utilizar como represalia contra personas que se han resistido, protestado o han sido agredidas por el ICE. Existen numerosos ejemplos de esto", aseguró su abogada Kate Lincoln-Goldfinch, en sus redes sociales.

El juez federal de Texas Dustin Howell negó la fianza a Garcés, por riesgo de fuga, y por "las pruebas en vídeo que muestran al acusado huyendo de un control de tráfico y atropellando a un agente del orden público con su vehículo durante su intento de fuga".

Según el testimonio de los agentes involucrados, Garcés huyó de una primera intervención, golpeando a uno de ellos con el espejo retrovisor de su auto. Cuando logran alcanzarlo, el agente con las iniciales L.G. dijo que Garcés intentó atropellarlo con su vehículo, por lo que disparó.

El acusado asegura que había pedido a los agentes que le permitieran estacionar su auto en un lugar seguro antes de entregarse, pero se lo negaron, lo embistieron y luego se produjo el disparo que le alcanzó por la espalda.

"El testimonio del investigador del gobierno plantea serias dudas. Según él, L.G., el agente que disparó, no llevaba cámara corporal. D.F., el otro agente que persiguió a Wilber, apagó su cámara a mitad del encuentro, antes de hablar con su compañero, por lo que no tenemos constancia de la conversación. El público se queda sin un relato completo de cómo terminó esto en un tiroteo", consideró la organización TCRP.

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