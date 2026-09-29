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Ataque con drones y ráfagas de fusil contra la Fuerza Pública en Cauca deja varios policías heridos: cerraron la vía Panamericana

septiembre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con drones y ráfagas de fusil contra la Fuerza Pública en Cauca - Foto_ captura de redes sociales
Ataque con drones y ráfagas de fusil contra la Fuerza Pública en Cauca - Foto_ captura de redes sociales
El ataque ocurrió en el antiguo peaje de Tunía, jurisdicción de Piendamó, donde se encontraba un puesto de control conjunto de la Policía y el Ejército.

Un nuevo ataque contra la Fuerza Pública se registró durante la mañana de este martes, 29 de septiembre, en el corregimiento de Tunía, jurisdicción de Piendamó, Cauca, donde hombres armados atacaron con drones y ráfagas de fusil un puesto de control ubicado en el antiguo peaje sobre la vía Panamericana.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos, varios uniformados resultaron heridos durante el hostigamiento. Según información divulgada en redes, fueron siete policías lesionados, mientras que otros reportes periodísticos señalan que la cifra podría ascender a al menos 10 uniformados, por lo que las autoridades deberán confirmar el número definitivo de afectados.

Cabe resaltar que el ataque generó momentos de tensión entre los habitantes y conductores que se encontraban en la zona. Videos difundidos a través de redes sociales muestran a personas corriendo para buscar refugio mientras se escuchan detonaciones y ráfagas de fusil.

Como consecuencia de la situación de seguridad, el tránsito por la vía Panamericana fue cerrado preventivamente mientras las autoridades adelantaban las respectivas verificaciones en el sector y garantizaban las condiciones para permitir nuevamente la movilidad.

Del mismo modo, información conocida hasta el momento señala que en esta zona tiene presencia la estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc. Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer oficialmente la responsabilidad de este grupo en el ataque.

El hecho ocurre apenas un día después de que también se reportara un ataque contra unidades del Ejército en el sector de El Mango, zona rural de Tunía. De acuerdo con información publicada por El País, en la tarde del domingo 27 de septiembre un artefacto explosivo improvisado habría sido lanzado desde un dron contra militares que se encontraban en el sector, sin que se reportaran uniformados o civiles lesionados en ese caso.

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La situación se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el departamento del Cauca. Uno de los más recientes fue el asesinato del teniente Álvaro José Medina Peña, comandante de la Estación de Policía de Bolívar, ocurrido el sábado 26 de septiembre.

El uniformado se desplazaba de civil en un bus de servicio público con destino a El Bordo cuando el vehículo habría sido interceptado por hombres armados. De acuerdo con la información preliminar, Medina Peña fue obligado a descender y, posteriormente, su cuerpo fue encontrado en el sector de La Playa, en el corregimiento de Guachicono. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente qué grupo armado estaría detrás de este homicidio.

Mientras tanto, las autoridades mantienen las labores de seguridad en el corredor vial y avanzan en la verificación de lo ocurrido en Tunía, así como en la identificación de los responsables del nuevo ataque contra la Fuerza Pública.

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