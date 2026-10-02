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Viernes, 02 de octubre de 2026
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ICE aseguró que continúa con arrestos y deportaciones de inmigrantes: “Cada día ICE sale a deportar a inmigrantes ilegales criminales, nuestras comunidades se vuelven más seguras”

octubre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Redadas de ICE - Foto de referencia: AFP
Redadas de ICE - Foto de referencia: AFP
La agencia señaló que entre las personas removidas recientemente hay condenados por homicidio, tráfico de drogas y miembros de pandillas.

La Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) aseguró que continúa adelantando operativos de arresto y deportación contra inmigrantes en situación irregular que, según la agencia, tienen antecedentes relacionados con delitos graves.

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A través de una publicación en su cuenta oficial de X, ICE señaló que las remociones realizadas el día anterior incluyeron a personas vinculadas con homicidios, tráfico de drogas, pandillas y otros delitos considerados peligrosos por las autoridades estadounidenses.

Cada día ICE sale a arrestar y deportar a inmigrantes ilegales criminales, nuestras comunidades se vuelven más seguras”, señaló la agencia en su mensaje, en el que también destacó los casos de homicidas, traficantes de drogas y miembros de organizaciones criminales entre las personas removidas.

La publicación, sin embargo, no entregó en ese momento un número total de deportados ni identificó los estados donde fueron realizadas todas las operaciones mencionadas. Por esa razón, no es posible establecer, a partir de ese mensaje, cuántas personas correspondieron a cada una de las categorías señaladas por ICE.

Esta actividad hace parte de la estrategia de aplicación de las leyes migratorias que ICE viene desarrollando durante 2026. En las últimas semanas, la agencia ha reportado diferentes operativos en los que ha detenido a personas con antecedentes penales, incluidos casos relacionados con delitos sexuales, tráfico de drogas, armas y pertenencia a pandillas.

Uno de los antecedentes recientes es el balance entregado por ICE sobre sus operaciones en distintos puntos del país. La agencia también informó que en septiembre alcanzó un hito de 100.000 remociones durante el año fiscal 2026 en su jurisdicción de Nueva Orleans, aunque esa cifra corresponde a las operaciones acumuladas de esa oficina y no al grupo de deportaciones mencionado en la publicación de X.

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ICE forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y tiene entre sus funciones la aplicación de las leyes migratorias, incluida la detención y remoción de personas que tienen órdenes finales de deportación. La agencia publica periódicamente información sobre sus operativos y casos individuales.

De esta manera, el mensaje divulgado este jueves 2 de octubre vuelve a poner el foco sobre las operaciones de control migratorio que adelantan las autoridades estadounidenses contra personas que, de acuerdo con ICE, representan una amenaza por sus antecedentes o vínculos con actividades criminales.

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