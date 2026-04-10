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Viernes, 10 de abril de 2026
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Colombia

Colombia pierde uno de sus glaciares por el cambio climático, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM)

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Glaciar de Colombia | Foto AFP
Glaciar de Colombia | Foto AFP
"El cambio climático es una realidad que ya está transformando nuestros territorios”, aseguró la organización medio ambiental.

Donde antes había hielo, ahora solo hay piedras, uno de los glaciares de una cadena de montañas nevadas en los Andes colombianos se extinguió debido a las altas temperaturas impulsadas por el cambio climático.

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Ubicado en la Sierra Nevada del Cocuy, en el noreste del país, el glaciar Cerros de la Plaza fue declarado oficialmente desaparecido por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

Su superficie pasó de cinco kilómetros cuadrados en el siglo XIX a cero, de acuerdo con la entidad.

Imágenes satelitales muestran cómo la capa de hielo que cubre la montaña se reduce paulatinamente desde 2015 hasta desaparecer en marzo de este año.

"El cambio climático es una realidad que ya está transformando nuestros territorios. Y lo que está en juego no es solo el paisaje, sino el equilibrio mismo de estos ecosistemas", lamentó el IDEAM en un comunicado.

Considerado uno de los países más biodiversos del mundo, Colombia sufre por las consecuencias del aumento de la temperatura en el planeta que amenazan sus picos nevados, hogar de cóndores y mamíferos como venados.

La Sierra Nevada del Cocuy, con picos a más de 5.000 sobre el nivel del mar, es uno de los últimos seis sistemas glaciares que sobreviven en el país, donde la superficie cubierta por hielo se ha reducido en un 90% desde el siglo XIX, según el Ministerio de Ambiente.

Los glaciares andinos alimentan las fuentes de agua dulce en la región, sostienen los ecosistemas montañosos, el hábitat de plantas y animales y juegan un papel crucial en el riego de sembríos, la pesca y otras actividades humanas.

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Cabe resaltar que la Tierra alcanzó niveles récord de temperatura en 2025 a causa del cambio climático, advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo de la ONU.

Finalmente, el calentamiento de los océanos y el deshielo de los polos y los glaciares del mundo influyen en el nivel global de las yeguas, que aumenta varios centímetros cada año.

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