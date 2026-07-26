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Domingo, 26 de julio de 2026
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Alemania

Identifican al sospechoso del atropellamiento múltiple durante un desfile en Berlín: un muerto y al menos 29 heridos

julio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Policía alemana busca al sospechoso de ataque cerca del Orgullo en Berlín -AFP
Policía alemana busca al sospechoso de ataque cerca del Orgullo en Berlín -AFP
De 21 años, se le describe como delgado, de alrededor de 1,90 metros de estatura, con el pelo negro y vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

La policía alemana busca este domingo al presunto islamista de 21 años, principal sospechoso de un atropello intencionado contra peatones en los alrededores del desfile del Orgullo en Berlín, que dejó un muerto y 29 heridos.

"Todo lo que vemos indica que estamos frente a un ataque terrorista islamista", afirmó el domingo el ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, durante una rueda de prensa en el lugar del incidente.

El alto funcionario reveló el nombre completo del atacante: Abdul Ballout, un "ciudadano alemán de origen libanés", quien podría estar armado y ser peligroso, según la policía.

De 21 años, se le describe como delgado, de alrededor de 1,90 metros de estatura, con el pelo negro y vestido con una sudadera con capucha negra y pantalones blancos.

Según los medios Der Spiegel y Bild, Ballout intentó unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria en 2025 pero fue arrestado en Líbano.

Fue enviado a Alemania, donde fue condenado en 2026 en otro caso por "preparar un acto grave de violencia subversiva", añaden.

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La policía se ha desplegado en un edificio situado a un kilómetro del lugar del ataque, constató un fotógrafo de la AFP. Según Bild, allí es donde vivía el sospechoso.

El incidente, ocurrido el sábado por la noche, truncó lo que había sido un día de celebración para las cientos de miles de personas que asistieron a uno de los mayores eventos del Orgullo en Europa.

Poco antes de las 22H00 (20H00 GMT) del sábado, un vehículo blanco embistió a varias personas en el extremo sur del parque Tiergarten, en el centro de Berlín, antes de estrellarse contra un árbol.

La policía explicó que "una o más" personas abandonaron el vehículo y huyeron del lugar. También reportó varias personas heridas por arma blanca.

Un portavoz de los bomberos indicó que una persona falleció y 16 resultaron heridas, de las cuales tres se encuentran graves y en riesgo vital. Posteriormente, el balance de heridos fue elevado a 29.

El vehículo utilizado en el ataque, una minivan de la marca Citroën, modelo Spacetourer y matriculada en Berlín, estaba todavía el domingo en el lugar, visiblemente dañado por el impacto contra el árbol.

A pesar de un registro del parque con helicópteros equipados con cámaras de detección de calor, la policía no logró localizar al sospechoso inmediatamente después de los hechos.

La fuerza pública hizo un llamamiento a la ciudadanía para que facilite cualquier información sobre el paradero del sospechoso y difundió una fotografía.

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