Irma Cano, una mujer de la tercera edad que vive en Venezuela y ha recibido la atención de unidades de personal salvadoreño, hizo una curiosa declaración que se ha viralizado mediante las redes sociales.

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Cano se refirió al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sobre quien reconoció que muchos venezolanos lo estiman.

“Lo amamos sin conocerlo. Estamos muy agradecidas con todo lo que nos ha ayudado”, afirmó la mujer en un video compartido por varias cuentas en X, incluidas algunas oficiales del Gobierno de El Salvador.

El Salvador ha sido uno de lo países que más personal, tanto médico como de equipos de búsqueda y rescate, ha desplegado tras el desastre provocado por los terremotos que asolaron a Venezuela el pasado 24 de junio.

Devastadores terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron la costa caribeña de Venezuela el 24 de junio y derrumbaron edificios, dañaron el principal aeropuerto del país y dejaron más de 4.500 muertos.

Estados Unidos, El Salvador y varios países más enviaron ayuda a Venezuela en un momento en el que la presencia de Washington se ha hecho cada vez más notable en el país sudamericano después del operativo militar en Caracas que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

El gobierno de Donald Trump, se ha conocido, está en contacto permanente e instruyendo las labores de Delcy Rodríguez, encargada del régimen desde dicha misión que tuvo lugar en enero.