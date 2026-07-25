NTN24
Sábado, 25 de julio de 2026
Sábado, 25 de julio de 2026
España

Emergencia en España y Francia por incendios forestales: al menos 270.000 personas han sido evacuadas

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Incendios en Europa - AFP
Incendios en Europa - AFP
Dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes en el oeste de la Comunidad de Madrid para convertirse en un enorme incendio.

España y Francia han evacuado a casi 270.000 personas debido a incendios descontrolados que siguen arrasando este sábado la famosa región turística y vinícola de Burdeos y los alrededores de Madrid, donde el cielo de la capital estaba cubierto por una neblina de humo.

Dos fuegos forestales independientes se unieron el viernes en el oeste de la Comunidad de Madrid para convertirse en un enorme incendio, que estuvo a punto de fusionarse con otro más en la vecina región de Castilla y León.

Las llamas ya han quemado 25.000 hectáreas en Madrid y la aledaña provincia de Ávila, y cerca de 70.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares según las autoridades, que calificaron el incendio como el "peor de la historia" en la región.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó este sábado desde una de las zonas afectadas que la "prioridad" es "salvaguardar vidas".

La situación "sigue siendo compleja" porque "las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos", agregó.

Por el momento, las autoridades no reportaron víctimas, pero el gobierno regional de Madrid indicó en X que más de 2.000 personas están siendo atendidas en 14 centros de urgencias.

En Francia, el presidente Emmanuel Macron pidió al ejército que interviniera para ayudar a extinguir las llamas, en medio del temor a que amenacen la ciudad de Burdeos y muchas bodegas prestigiosas situadas en esta región del suroeste del país.

o

El ministro del Interior Laurent Nuñez indicó el sábado que 167.000 personas habían sido evacuadas en el departamento de Gironda, a las que se suman unas 30.000 desalojadas en las Landas.

Colegios y pabellones deportivos se habilitaron como refugios de emergencia para turistas y residentes, que se preguntaban qué se encontrarían al regresar.

"No sé cuánto tiempo va a durar esto. No sé cómo está mi casa, si se ha quemado", dijo un poco aturdida Maria Lalanne, una vecina de 90 años sin familia, que dejó atrás su audífono y sus gafas tras haber sido evacuada durante la noche.

Dos bomberos murieron el martes mientras combatían un incendio cerca del aeropuerto de Burdeos. Las autoridades no reportaron más víctimas en Francia, aunque cerca de 40 de los 1.000 efectivos que luchan por apagar las llamas en Cap Ferret, una península cercana a Burdeos, resultaron heridos.

Tanto Francia como España solicitaron la ayuda de la Unión Europea para hacer frente a los fuegos. La Comisión Europea informó del despliegue de cuatro aviones en España y tres en Francia.

Las llamas ya han arrasado 40.000 hectáreas, cuatro veces la superficie de París, y han destruido 100 edificios, según las autoridades.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, anunció el despliegue de 1.000 militares para hacer frente a las llamas y prometió el envío de 1,5 millones de mascarillas para proteger del humo.

Temas relacionados:

España

Francia

Incendios forestales

Evacuación

Emergencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Cómo sanar y afrontar el dolor por la tragedia en Venezuela? "Hay que reconstruir poco a poco"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Conjunto Residencial Petunia, el reflejo de devastación que dejó el doble terremoto en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
Donald Trump

Donald Trump anunció que los medicamentos genéricos importados tendrán un arancel del 0% durante dos años que luego aumentará hasta el 200%

Catia La Mar (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Tenemos que transformar todo el dolor en resiliencia": artista venezolana sobre tragedia tras los devastadores terremotos

Foto: Abelardo de la Espriella en Buenavista
Abelardo de la Espriella

Presidente electo Abelardo de la Espriella visitó junto a sus ministros una comunidad anfibia de Colombia: también estuvo presente un reconocido cantante

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de EE. UU. - EFE
Donald Trump

Donald Trump anunció que los medicamentos genéricos importados tendrán un arancel del 0% durante dos años que luego aumentará hasta el 200%

Audiencia de Nicolás Maduro en Nueva York - Foto: Reuters / Captura de Maduro - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Esta es la fecha en la que se realizará la próxima audiencia contra Maduro y Cilia Flores: juez tendrá decisión clave sobre el futuro del caso

Messi y Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026. (EFE)
Mundial 2026

Así quedó la tabla de máximos goleadores en historia del Mundial tras recientes anotaciones de Kane y Cristiano: están al acecho de Mbappé y Messi

Catia La Mar (Venezuela) - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Tenemos que transformar todo el dolor en resiliencia": artista venezolana sobre tragedia tras los devastadores terremotos

Foto: Abelardo de la Espriella en Buenavista
Abelardo de la Espriella

Presidente electo Abelardo de la Espriella visitó junto a sus ministros una comunidad anfibia de Colombia: también estuvo presente un reconocido cantante

Playa en La Guaira, Venezuela, afectada por la contaminación tras los terremotos - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Fotógrafo venezolano da a conocer cómo se ve actualmente una playa de La Guaira, afectada por la contaminación tras los terremotos: "El ecocidio es injustificable"

Emergencia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo - EFE
Muertos

Emergencia en Alcatraz: un muerto y 3 desaparecidos tras el hundimiento de un barco con 20 personas a bordo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre