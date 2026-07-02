El momento más duro del Mundial: entrenador de República del Congo se enteró del fallecimiento de su padre en plena conferencia de prensa tras la derrota ante Inglaterra

La caída de República Democrática del Congo ante Inglaterra dejó uno de los momentos más tristes de lo que va del Mundial de 2026, que a su vez ha sido bastante criticado por los internautas en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:

La eliminación del conjunto africano marcó uno de los momentos más tristes de todo el campeonato luego de que el entrenador de la selección del Congo se enterara en plena conferencia de prensa del fallecimiento de su padre.

El seleccionador Sébastien Desabre recibió la devastadora noticia en la conferencia de prensa postpartido tras la caída 2-1 ante Inglaterra en los dieciseisavos del torneo.

En un video que circula por redes se ve que cuando el entrenador termina de responder una pregunta, en ese momento el jefe de prensa de la selección del Congo afirmó ante los periodistas que Desabre acababa de perder a su padre.

En el video se escucha que el jefe de prensa dice: "¿Más preguntas? Gracias, pero anunciamos que el entrenador ha perdido a su padre. Mis más sinceras condolencias".

Ante esto, Sébastien Desabre simplemente lo mira, visiblemente afectado, y dice solamente: "muchas gracias", para luego levantarse e irse de la conferencia de prensa que aún no había terminado del todo.

Ante esto los usuarios han criticado lo sucedido diciendo que fue algo "cruel" de hacer y que es una noticia que se debió de dar en privado.

"Una escena tan inesperada como delicada", "¿No había otro momento o qué?", " ¿Por qué no esperan a que salga de ahí?", "¿Cómo es posible que esto sea siquiera remotamente aceptable?", "Es absolutamente repugnante", son algunos de los comentarios.

Antes de la noticia, el técnico había hecho un balance sobre el rendimiento del equipo ante Inglaterra. Para el entrenador Desabre lo más destacado de su plantel fue cómo respondieron ante el ataque de una de las selecciones más fuertes en el mundo como Inglaterra.

"Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar", dijo refiriéndose a Harry Kane.

Además, sostuvo que el equipo hizo lo que debía hacer y que "hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria".

Sin embargo, explicó que se marchan "decepcionados" porque les toca despedirse del Mundial de 2026.