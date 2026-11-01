Alerta sanitaria en Colombia tras muerte de paciente con malaria importada de África: investigan posibles contactos y descartan ébola

Las autoridades sanitarias de Colombia intensificaron la vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca después de confirmar dos casos de malaria importada en ciudadanos que regresaron de la República Democrática del Congo. Uno de los pacientes, de 33 años, falleció el sábado 31 de octubre en un centro hospitalario de Palmira, el segundo, de 50 años, permanece bajo aislamiento y atención hospitalaria en Cali.

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El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) notificaron que los dos hombres fueron diagnosticados con malaria causada por Plasmodium falciparum, una especie del parásito que puede generar cuadros graves y complicaciones potencialmente mortales si no se trata a tiempo.

La situación llevó a las autoridades a activar protocolos de vigilancia para descartar otras enfermedades de importancia en salud pública, entre ellas el ébola. La medida se adoptó por el antecedente de viaje de los pacientes a territorio africano y a la presencia de síntomas febriles.

No obstante, las entidades hicieron una precisión importante: de momento, los diagnósticos confirmados en los dos ciudadanos corresponden a malaria. La activación de los procedimientos para descartar ébola no quiere decir que se haya confirmado esa infección en Colombia.

Los equipos del INS y las autoridades sanitarias del Valle del Cauca progresan en investigaciones de campo en Cali y Palmira para reconstruir los recorridos de los pacientes en su permanencia en África, establecer posibles lugares de exposición e identificar a las personas que pudieron tener contacto con ellos.

Como parte de las primeras verificaciones, igualmente fueron identificados otros dos ciudadanos que manifestaron tener diagnóstico de malaria y permanecer bajo tratamiento médico. Las autoridades realizan seguimiento a estas personas para precisar de mejor forma su situación dentro de la investigación epidemiológica.

También se tomaron muestras para los análisis de laboratorio que corresponden y se mantienen las acciones de coordinación con las secretarías de salud territoriales y las instituciones prestadoras de servicios médicos.

El objetivo es garantizar el seguimiento de los pacientes, completar las verificaciones y aplicar los protocolos establecidos para este tipo de eventos. Las autoridades indicaron que las medidas hacen parte de los mecanismos habituales de vigilancia y respuesta frente a situaciones que pueden representar un riesgo para la salud pública.

La preocupación surgió por el antecedente de viaje a la República Democrática del Congo, país africano que enfrenta un brote de ébola. Frente a la procedencia de los ciudadanos y sus síntomas, las autoridades consideraron que era necesario hacer pruebas para descartar esa enfermedad.

El ébola es una infección viral grave que puede transmitirse por contacto directo con sangre y otros fluidos corporales de personas infectadas. Su vigilancia necesita medidas específicas de identificación, aislamiento y seguimiento de contactos.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud y el INS sostienen la investigación abierta y anunciaron que comunicarán cualquier información adicional por medio de sus canales oficiales. La principal precisión para la ciudadanía es que los dos casos que se identificaron en el Valle del Cauca tienen diagnóstico confirmado de malaria, no de ébola.