Imágenes dejan ver impresionante despliegue militar en vía férrea de Colombia en donde grupo criminal volcó vagones de tren

En medio del paro armado que decretaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, se confirmó que en las últimas horas se registró un atentado contra el tren de la línea férrea del Cerrejón en La Guajira.

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Los hechos se presentaron hacia las 10:40 de la noche de este martes, 22 de septiembre.

Según la información de las autoridades, ocurrió específicamente en el kilómetro 59 + 900 de la línea férrea, en jurisdicción del municipio de Uribia. El atentado terrorista fue perpetrado con explosivos y un gran estruendo alertó rápidamente a la comunidad que vive muy cerca de esta zona.

Asimismo, según los reportes iniciales de las autoridades, por lo menos 20 vagones quedaron destruidos y sufrieron pérdida total.

En algunas imágenes se observa que, debido a la explosión, el tren se descarriló y muchos de los vagones quedaron en el suelo. Afortunadamente, hasta el momento no se reporta ninguna persona herida y los operarios fueron evacuados rápidamente.

Por el momento, no se sabe quiénes son los responsables de este hecho violento, pero este ocurrió en medio del paro armado que decretaron las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, con el que han obligado a los ciudadanos a resguardarse en sus casas.

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Las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer esta situación, mientras se espera que en las próximas horas se conozca también el costo estimado de los daños ocasionados.

El sitio ya fue acordonado y los equipos técnicos trabajan para verificar las condiciones que hay en esta zona del país.

Finalmente, cabe aclarar que el paro armado fue decretado como una retaliación por la operación que llevó a cabo la Fuerza Pública y que permitió dar de baja a alias Cholo, quien era el segundo al mando de esta organización criminal.