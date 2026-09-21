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Fútbol

Legisladores de país latinoamericano presentarán proyecto para que el fútbol local tenga ascenso y descenso

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Fútbol mexicano - Foto: EFE
Fútbol mexicano - Foto: EFE
En medio de la pandemia de covid-19, se suspendió el ascenso y el descenso.

Senadores mexicanos propusieron este lunes establecer en las leyes deportivas el ascenso y el descenso en el fútbol profesional, una práctica extinta desde 2020.

En medio de la pandemia de covid-19, la Federación Mexicana de Fútbol suspendió el ascenso y el descenso. La entidad justificó la medida como una forma de proteger la economía de los clubes que perdieron patrocinios e ingresos por taquilla.

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La determinación se propuso originalmente con carácter temporal, hasta 2026, pero en julio pasado se oficializó definitivamente. Antes de la suspensión, descendía el equipo con peor desempeño de la temporada en la primera categoría.

El senador Clemente Castañeda, del partido Movimiento Ciudadano (centro-izquierda), anunció "una iniciativa de ley para incorporar expresamente el mérito deportivo entre las obligaciones que deben observar las asociaciones deportivas nacionales".

La reforma busca "que el ascenso y el descenso queden consignados en la legislación mexicana", agregó durante un foro.

Higinio Martínez, del gobernante partido Morena y presidente del Senado, consideró viable crear un "fondo de compensación" para respaldar económicamente a los equipos que desciendan durante uno o dos años.

Un club de la Liga MX, la máxima categoría, genera en promedio 63 millones de dólares al año frente a 2,2 millones de los equipos de Expansión MX, la liga inferior, según datos difundidos por el Senado.

Futbolistas de la segunda división han protestado durante los partidos del torneo en curso.

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"Estamos solos (...) Los jugadores tienen miedo de hablar por represalias", dijo el portero español Roberto Galán, del Atlético Morelia, un club de la categoría inferior.

En 2025, diez clubes de Expansión MX acudieron al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para demandar el restablecimiento del ascenso.

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