Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia, fue figura en tanda de penaltis con Boca Juniors y se ganó el reconocimiento de la hinchada

Boca Juniors estuvo cerca de quedar eliminado en los 90 minutos, pero el arquero colombiano Álvaro Montero se vistió de héroe en la definición por penales y condujo al Xeneize a los cuartos de final de la Copa Argentina al imponerse 4-3 a Vélez Sarsfield tras un empate sin goles.

Durante buena parte del encuentro Boca fue el que dominó y dispuso de las mejores ocasiones para quedarse con la victoria, pero desmejoró luego de los cambios y Vélez fue el que se arrimó al triunfo en los últimos minutos.

De hecho, el Fortín tuvo una chance inmejorable ya en tiempo de descuento, cuando el arquero Álvaro Montero le cometió penal a Simón Escobar, pero Dilan Godoy (90+1') estrelló su tiro en el poste derecho.

Ya en la definición por penales, el arquero de la Selección Colombia se lució al atajar los remates de Elías Gómez y Thiago Silvero, mientras que por Boca anotaron Lautaro Blanco, Kevin Zenón, Leonel Flores y el chileno Carlos Palacios, y el único que erró fue el ecuatoriano Enner Valencia, que todavía no pudo anotar desde su llegada al club auriazul.

Llegado hace un par de meses a Boca, Montero ya había sido decisivo en otra dramática definición por penales para el Xeneize, cuando eliminó al chileno O'Higgins en la Copa Sudamericana.

Boca, cuatro veces campeón de la Copa Argentina, se enfrentará en los cuartos de final con Racing, que viene de eliminar a Belgrano de Córdoba.

La fase de cuartos de la Copa Argentina se completa con los partidos Deportivo Riestra-Banfield, Independiente Rivadavia-Atlético Tucumán y Platense-Estudiantes de La Plata.

Cabe resaltar que desde su llegada a Boca Juniors después del Mundial con Colombia, Montero ha recibido duras críticas por su rendimiento bajo los tres palos.

El portero colombiano de a poco se ha ido ganando la confianza de la hinchada por sus buenas actuaciones en el equipo xeneize.

"Muy bien, arquerazo"; "Cerrando bocas"; "Es un gran portero. Nada que decir", fueron algunos comentarios en redes sociales.