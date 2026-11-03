El pesista colombiano Yeison López conquista la medalla de oro e impone récord mundial en la modalidad de arranque en China

El atleta colombiano Yeison López, subcampeón olímpico en los 89 kilogramos, sumó un nuevo hito para el deporte nacional al consagrarse el lunes con la medalla de oro y establecer un récord mundial en la modalidad de arranque de la categoría de los 85 kilos, en el marco del Campeonato Mundial de Levantamiento de Pesas celebrado en Ningbo, China.

El pesista, oriundo del municipio de Istmina en el departamento de Chocó, brilló en tarima al registrar un levantamiento de 178 kilogramos, una marca histórica que le otorgó el título orbital y desató los elogios institucionales del Ministerio del Deporte y del Comité Olímpico Colombiano, entidades que destacaron su trayectoria y su proyección en la disciplina.

“Yeison López es colombiano… ¡Y también mundial! Nuestro pesista sigue su camino hacia LA 2028 a pura medalla. Se consagra en China y es campeón orbital del arranque en los 85 kg. ¡Tenemos al mejor del planeta!”, felicitó el Ministerio del Deporte de Colombia a través de su cuenta oficial en X.

La participación del colombiano en el torneo asiático continuará en las próximas jornadas, según anunció el Comité Olímpico Colombiano, con su intervención en las pruebas de envión y en la definición de las medallas del total olímpico, la modalidad que conjuga los resultados acumulados de arranque y envión.

VEA TAMBIÉN Consejo Superior de Deportes traslada al TAD las polémicas palabras de Javier Tebas comparando al Real Madrid con la propaganda del régimen nazi o

Con este récord mundial, Yeison López afianza su posición como uno de los mejores pesistas del planeta y refuerza sus aspiraciones de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde buscará alcanzar la presea dorada que aún elude su palmarés deportivo.