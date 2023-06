Insólito momento en el que un hombre condenado a pena de muerte golpeó a su abogado durante su audiencia en Florida

Durante una audiencia en Florida, Estados Unidos, se vivió un hecho insólito en donde un hombre que fue condenado a pena de muerte por haber asesinado a una niña y su niñera en 1990 golpeó a su abogado.

El suceso tuvo lugar el lunes durante la audiencia en la que se iban a leer los cargos y la sentencia que iba a recibir el hombre, identificado como Joseph Zieler, de 61 años.

Zieler, fue sentenciado por los asesinatos de Robin Cornel, de 11 años, y su niñera, Lisa Story, de 32 años, quienes fueron violadas y asfixiadas por el hombre en 1990.

Mientras se encontraba frente al juez, el hombre de 61 años solicitó que quitaran las cámaras de la sala en donde se estaba llevando a cabo la audiencia segundos antes de lanzar una palabrota y proceder luego darle un codazo en la cara a. Kevin Shirley, su abogado.

En el video que circula por redes sociales se ve cómo el acusado se acerca a su abogado, le susurra algo segundos antes de golpearlo y dejarlo en el piso.

Tras el golpe, tres alguaciles tuvieron que intervenir para derribar de inmediato al hombre que fue sacado de la sala.

Robert Branning, juez del caso se aseguró de que el abogado defensor se encontrara bien tras ser golpeado por su cliente durante la audiencia.

Tras el incidente, Shirley le comentó al medio Fox 4 que había recibido “golpes más fuertes” dado que antes de dedicarse a defender a las personas había ejercido como boxeador, además comentó que el acusado no quería que las cámaras captaran la conversación que aparentemente iban a sostener.

“Parecía que no quería que los micrófonos captaran nuestra conversación, así que me hizo señas para que me agachara, me incliné y me golpeó”, comentó durante la entrevista con Fox 4.

Horas después del incidente, el juez del caso rechazó una moción del hombre de 61 años para que se celebrará otro juicio y lo condenó a pena de muerte.

De acuerdo con el medio británico Daily Mail, el acusado antes de pedir que quitaran las cámaras y atacar a su abogado, le gruño al juez del caso mostrando la palabra “asesino” escrito en sus dientes.

En la audiencia en la que sucedió el insólito momento se encontraba Jan Cornell, madre de la niña de 11 años asesinada, quien expresó estar conmocionada y sorprendida por los hechos ocurridos ese día.

Joseph Zieler, de 61 años, fue arrestado en 2016, 26 años después de haber asesinado a sus dos víctimas y que en ese entonces quedó como un caso sin resolver.