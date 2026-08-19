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Instituto de Políticas (AFPI) de EEUU advierte que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Un nuevo informe del America First Policy Institute advierte que el régimen de Cuba representa una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos y entrega 12 recomendaciones al presidente Donald Trump para incrementar la presión contra el régimen cubano. El documento titulado "The Dictatorship Next Door" destaca la ubicación estratégica que tiene la isla, situada apenas a 145 kilómetros de las costas de Florida.

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