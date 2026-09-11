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Tembló en Colombia en la madrugada de este viernes 11 de septiembre: esto dijo el Servicio Geológico Colombiano

septiembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Sismo - Canva
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El sismo ocurrió a las 4:45 a. m. en el océano Pacífico, frente a las costas de Nariño, y tuvo una magnitud de 3,6. Según el SGC.

Un nuevo movimiento sísmico se presentó durante la madrugada de este viernes 11 de septiembre de 2026 en Colombia, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo ocurrió a las 4:45 a. m. en el océano Pacífico, frente a las costas de Nariño, y tuvo una magnitud de 3,6. Según el SGC, el evento fue clasificado como superficial, debido a que se produjo a una profundidad inferior a los 30 kilómetros.

El organismo informó que el epicentro estuvo ubicado en el océano Pacífico, a 104 kilómetros de Mosquera, Nariño, municipio ubicado en la costa Pacífica colombiana.

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El movimiento tuvo una ubicación registrada en 3,41 grados de latitud y -78,72 grados de longitud.

Por el momento, no se han informado personas afectadas ni daños materiales relacionados con el sismo. Las autoridades continúan monitoreando la actividad sísmica en diferentes zonas del país.

La frecuente ocurrencia de sismos en Colombia está relacionada con su ubicación geográfica y la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

Debido a esta condición, la presencia recurrente de movimientos telúricos forma parte de la actividad sísmica habitual del país. Muchos de estos eventos son de baja magnitud y no llegan a ser percibidos por la población.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan conservar la calma, mantenerse alejado de objetos que puedan caer y tener identificadas las zonas seguras tanto en la vivienda como en el lugar de trabajo.

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