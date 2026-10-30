Al-Ittihad entregó el primer parte médico de Richard Ríos tras su lesión: esto se sabe sobre su estado de salud

La preocupación por el estado físico de Richard Ríos crece luego de que el colombiano tuviera que abandonar el terreno de juego por una lesión durante el compromiso entre Al-Ittihad y Abha Club, por la Liga Profesional Saudí. Horas después del incidente, el equipo saudí entregó un primer parte oficial sobre la situación del mediocampista, aunque todavía no existe un diagnóstico definitivo.

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A través de un comunicado, Al-Ittihad confirmó que el futbolista fue trasladado directamente a un centro médico para someterse a los respectivos exámenes y determinar el alcance de la lesión que sufrió en su tobillo izquierdo.

“El jugador del primer equipo de fútbol, Richard Ríos, acompañado por el médico del club, se dirigió directamente tras la llegada del equipo a Yeda a realizarse exámenes médicos en el Centro Médico Internacional (IMC), socio médico del club, para evaluar la naturaleza de la lesión que sufrió en el tobillo izquierdo durante el partido de hoy contra el equipo Abha, en el marco de la Liga Profesional Saudí (Roshn Saudi League)”, informó la institución.

Asimismo, el club explicó que su equipo médico actuó inmediatamente después del incidente para evitar que la situación del colombiano empeorara, mientras se conocen los resultados de las pruebas.

“El cuerpo médico ya había tomado las medidas médicas necesarias inmediatamente después de la lesión del jugador con el objetivo de evitar que empeorara, a la espera de que los resultados de las pruebas médicas determinen la naturaleza exacta de la lesión y la necesidad de un programa de tratamiento y rehabilitación”, agregó.

Por ahora, la principal incógnita es conocer la gravedad de la afectación en el tobillo izquierdo y cuánto tiempo podría necesitar Ríos para recuperarse. Su salida del estadio en muletas y los evidentes gestos de dolor que mostró después de la entrada aumentaron la preocupación tanto en Al-Ittihad como en el entorno de la Selección Colombia.

Así fue el momento de la lesión de Richard Ríos

El incidente ocurrió este viernes 30 de octubre de 2026, durante el encuentro entre Al-Ittihad y Abha Club, que terminó con empate 1-1. El mediocampista colombiano fue titular, pero tuvo que abandonar el compromiso cuando apenas transcurrían los primeros minutos del encuentro.

Sobre los ocho minutos del primer tiempo, Ríos recibió una fuerte entrada que comprometió su tobillo izquierdo. El colombiano manifestó un evidente dolor y necesitó asistencia médica antes de ser sustituido por Ahmed Al-Ghamdi.

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La preocupación aumentó al finalizar el partido, cuando se conoció que el futbolista abandonó el estadio en muletas, una situación que encendió las alarmas sobre su disponibilidad para los próximos compromisos.

La lesión también genera inquietud de cara a los siguientes encuentros de la Selección Colombia, que tiene compromisos previstos ante Chile en noviembre. Sin embargo, cualquier posibilidad de que Ríos se pierda esos partidos dependerá de los resultados de los exámenes y de la evolución que presente en los próximos días.

Por el momento, Al-Ittihad no ha confirmado el tiempo de incapacidad ni el periodo de recuperación. La prioridad será establecer si se trata de una afectación que requiera únicamente tratamiento médico o si será necesario un proceso de rehabilitación más prolongado.