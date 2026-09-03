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Jueves, 03 de septiembre de 2026
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Marte

Imagen captada por el róver Curiosity muestra una "medusa" en Marte y causa revuelo: esta es la explicación de la intrigante figura en la foto

septiembre 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto captada por el róver Curiosity de la NASA en el Sol 3924 - Foto NASA
Foto captada por el róver Curiosity de la NASA en el Sol 3924 - Foto NASA
La foto hace parte de una serie de fotogramas tomados exactamente el 20 de agosto de 2023 por la cámara de navegación derecha del róver en el cráter Gale de Marte.

Una intrigante imagen tomada por el róver Curiosity de la NASA en agosto de 2023 ha despertado un revuelo inesperado en redes sociales durante los últimos días, al mostrar en el horizonte una figura similar a una medusa.

La foto hace parte de una serie de fotogramas tomados exactamente el 20 de agosto de 2023, durante el sol 3924, por la cámara de navegación derecha del róver, durante un recorrido en el cráter Gale de Marte.

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Sin embargo, la misteriosa presencia es visible solo en una de las imágenes y desaparece en los otros fotogramas que hacen parte de la serie, tomados con pocos segundos de diferencia.

Ahora, tres años después, la curiosa imagen llevó a una avalancha de teorías en línea sobre su origen. Sin embargo, tras un análisis riguroso, expertos han explicado el origen de esta figura.

La intrigante figura desaparece en los otros fotogramas dela serie - Fotos NASA
La intrigante figura desaparece en los otros fotogramas dela serie - Fotos NASA

La "medusa" captada por Curiosity no fue una sorpresa para los científicos. Según ellos, el fenómeno es común en la fotografía espacial profunda al ser un efecto visual causado por la interacción de la radiación espacial con el equipo de captura de imágenes del róver.

El entorno en el que operan las cámaras del róver está repleto de rayos cósmicos, partículas de alta energía que impactan regularmente los detectores CCD. Estos impactos, durante momentos específicos resultan en una carga localizada en los sensores de la cámara, creando lo que los expertos llaman una huella residual oscura en la imagen final.

Además, los movimientos de esta carga a lo largo de las columnas de píxeles del detector pueden generar extensiones delgadas de la huella oscura, dando forma a figuras que pueden parecerse a objetos familiares, como una medusa.

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Esta es la razón detrás de la apariencia de la figura solamente en un fotograma, un evento momentáneo sin daño duradero para el equipo, pero que despertó todo tipo de conjeturas.

Además, los protocolos de la NASA ya contemplan este tipo de situaciones, considerando que tales anomalías no son raras en misiones fuera de la Tierra. De hecho, hay varias imágenes publicadas por la NASA que prensentan efectos similares, como esta captada por mismo róver en 2022:

Imagen tomada por el róver Curiosity en 2022 - Foto NASA
Imagen tomada por el róver Curiosity en 2022 - Foto NASA

Los científicos están bien entrenados para identificar y filtrar estos fenómenos durante el análisis de las imágenes científicas, asegurando que no afecten las investigaciones y descubrimientos en Marte y otros puntos del sistema solar.

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