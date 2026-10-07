Israel recuerda con impactantes imágenes el 7 de octubre, tres años después del ataque de Hamás: “Asaltaron comunidades, asesinaron familias en sus hogares”

Israel conmemora este miércoles, 7 de octubre de 2026, el tercer aniversario del ataque perpetrado por Hamás y otros grupos armados palestinos que marcó un punto de quiebre en el conflicto de Oriente Medio.

VEA TAMBIÉN Israel en alerta máxima ante posibles ataques de Hamás en la conmemoración del atentado del 7 de octubre del 2023 o

A las 6:29 de la mañana, hora en la que comenzaron los primeros ataques del 7 de octubre de 2023, familiares de las víctimas y sobrevivientes se reunieron en distintos puntos del sur de Israel para recordar a quienes murieron durante la incursión. También se realizaron actos conmemorativos en lugares como el sitio del festival Nova y el kibutz Kfar Aza.

Según Naciones Unidas, aquel día Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque coordinado contra comunidades civiles y posiciones militares israelíes. Más de 1.200 personas murieron y 251 fueron secuestradas y llevadas a Gaza, entre ellas mujeres, niños y adultos mayores. La ONU también ha documentado graves abusos contra los rehenes, incluidos actos de tortura, violencia sexual y otros tratos crueles.

El ataque desencadenó la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y una guerra que transformó por completo la región. Tres años después, la situación continúa siendo crítica: Naciones Unidas señala que, aunque el alto el fuego que entró en vigor en octubre de 2025 puso fin a las hostilidades a gran escala y permitió el regreso de los últimos rehenes israelíes y sus restos, la violencia no ha desaparecido.

Cabe resaltar que, según datos citados por Reuters, más de 74.000 palestinos han muerto en Gaza desde el comienzo de la guerra, de acuerdo con el Ministerio de Salud del enclave. La ofensiva también provocó el desplazamiento de prácticamente toda la población y una destrucción masiva de viviendas e infraestructura.

Asimismo, el alto el fuego tampoco ha resuelto los principales asuntos pendientes. Israel mantiene el control de alrededor de dos tercios de Gaza, mientras continúan los ataques y las negociaciones sobre el desarme de Hamás, la retirada israelí y la reconstrucción del territorio.

Para Israel, este 7 de octubre representa además la primera conmemoración anual desde que todos los rehenes, tanto vivos como fallecidos, regresaron. Para las familias de las víctimas, la fecha sigue marcada por el duelo y por los reclamos de respuestas sobre las fallas de seguridad que permitieron la incursión de 2023.

En un mensaje publicado antes de la conmemoración, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó nuevamente los ataques del 7 de octubre y pidió que el alto el fuego se convierta en permanente, junto con el ingreso de ayuda humanitaria a gran escala y el respeto al derecho internacional.

Tres años después del 7 de octubre, Israel recuerda a sus víctimas mientras Gaza continúa enfrentando las consecuencias de una guerra que todavía no ha encontrado una solución definitiva.