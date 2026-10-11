Israel revela impactantes imágenes de hombres armados en el hospital Kamal Adwan y acusa a Hamás de utilizarlo como centro de operaciones

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron este domingo 11 de octubre imágenes que, según el Ejército, muestran a hombres armados de Hamás dentro de las instalaciones del hospital Kamal Adwan, ubicado en el norte de la Franja de Gaza.

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De acuerdo con la institución militar, el grupo islamista continúa utilizando el centro médico y sus alrededores para desarrollar actividades operativas, planificar ataques y recuperar sus capacidades. Las imágenes publicadas muestran a individuos armados en el recinto hospitalario.

En su pronunciamiento, las FDI señalaron que Hamás se estaría aprovechando de la presencia de pacientes, trabajadores sanitarios y civiles para desarrollar estas actividades, lo que, según Israel, constituye una utilización de la población civil con fines militares.

Las acusaciones fueron difundidas en medio de las tensiones persistentes en la Franja de Gaza y de los señalamientos cruzados sobre el uso de instalaciones civiles durante el conflicto. Las afirmaciones del Ejército israelí sobre las imágenes divulgadas no han sido verificadas de manera independiente.

Cabe resaltar que el hospital Kamal Adwan ya había sido escenario de una operación militar israelí en diciembre de 2024. En esa ocasión, las FDI informaron que habían encontrado armas y material militar, y que habían detenido a más de 240 personas sospechosas de participar en actividades terroristas, según un comunicado oficial publicado el 27 de diciembre de ese año.

La utilización de hospitales con fines militares es una cuestión especialmente sensible bajo el derecho internacional humanitario. Aunque los centros médicos cuentan con protección específica, esta puede verse afectada bajo condiciones estrictas si se utilizan para cometer actos perjudiciales para el enemigo. En esos casos, deben respetarse las advertencias y demás garantías aplicables. La presencia de personas armadas, por sí sola, no permite establecer todas las circunstancias jurídicas de un caso.

La difusión de estas nuevas imágenes vuelve a poner el foco sobre el hospital Kamal Adwan y las denuncias israelíes acerca de las actividades de Hamás en instalaciones médicas de Gaza, en un contexto en el que la protección de los pacientes y del personal sanitario continúa siendo una preocupación central.