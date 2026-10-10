Israel expresa su solidaridad con Panamá tras el terremoto del 9 de octubre y ofrece ayuda para atender la emergencia

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, expresó su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Panamá tras el fuerte sismo registrado el viernes 9 de octubre, que provocó daños en distintas regiones del país centroamericano y obligó a evacuar varias edificaciones.

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A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario israelí manifestó su preocupación por las consecuencias del movimiento telúrico y envió un mensaje de apoyo a las personas afectadas.

"Israel se solidariza con el Gobierno y el pueblo de Panamá tras el fuerte sismo ocurrido ayer. Nuestros pensamientos y oraciones están con todos los panameños, especialmente con los heridos y las comunidades afectadas”, escribió Sa’ar.

Asimismo, el jefe de la diplomacia israelí aseguró que su país sigue de cerca la situación y manifestó su disposición a colaborar en caso de que sea necesario. “Seguimos de cerca la situación y estamos dispuestos a brindar nuestra ayuda donde sea necesario”, agregó en el mensaje.

Este pronunciamiento se produjo mientras las autoridades panameñas avanzaban en la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto. De acuerdo con el balance preliminar divulgado el 10 de octubre por el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el desastre dejó al menos 27 personas heridas y más de 400 edificaciones afectadas, entre viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias y edificios gubernamentales. Hasta ese reporte, no se habían registrado personas desaparecidas ni víctimas mortales.

Cabe resaltar que el sismo se registró durante el mediodía del viernes y tuvo su epicentro en las inmediaciones de Tonosí, en el suroeste del país. Mientras el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó una magnitud de 7,7, las autoridades panameñas manejaron cifras diferentes en sus evaluaciones. El movimiento generó evacuaciones y daños en infraestructura, especialmente en las provincias centrales.

Entre las estructuras afectadas se encuentran edificaciones históricas y públicas, además de carreteras y puentes. También se registraron réplicas que mantuvieron en alerta a las comunidades y a los equipos de emergencia.

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En medio de las labores de respuesta, la Cruz Roja Panameña movilizó personal y voluntarios para prestar primeros auxilios, brindar apoyo psicosocial y evaluar las necesidades de las comunidades más afectadas. La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja también puso a disposición sus mecanismos de respuesta para apoyar las labores humanitarias.

Por ahora, el mensaje de Gideon Sa’ar constituye una manifestación de solidaridad y una oferta de ayuda por parte de Israel, sin que en la publicación se hayan detallado recursos específicos ni el envío de equipos de asistencia al país centroamericano.