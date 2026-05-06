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Miércoles, 06 de mayo de 2026
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Giorgia Meloni

"Al menos en lo que a mí respecta, me han embellecido mucho": Giorgia Meloni denuncia la difusión de fotos falsas con su imagen

mayo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Giorgia Meloni - Foto tomada de: (EFE)
Giorgia Meloni - Foto tomada de: (EFE)
La primera ministra italiana publicó en sus redes sociales una de estas imágenes que, según ella, circulaba en los últimos días, mostrándola con ropa ligera.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni denunció la difusión de fotos falsas generadas por inteligencia artificial con su imagen, entre ellas una en la que aparece en ropa interior, y las calificó de "herramienta peligrosa".

La dirigente de extrema derecha publicó el martes en sus redes sociales una de estas imágenes que, según ella, circulaba en los últimos días, mostrándola con ropa ligera sobre una cama.

“En estos días circulan varias fotos falsas mías, generadas con inteligencia artificial y presentadas como reales por algún opositor diligente”, afirmó.

Aparte escribió: "Debo reconocer que quienes las hicieron, al menos en lo que a mí respecta, me han embellecido mucho".

"Pero el problema va mucho más allá de mi persona. Los 'deepfakes' son una herramienta peligrosa, porque pueden engañar, manipular y perjudicar a cualquiera. Yo puedo defenderme. Muchas otras personas no pueden", añadió.

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"Por eso una regla debería aplicarse siempre: verificar antes de creer, y creer antes de compartir. Porque si hoy me ocurre a mí, mañana puede ocurrirle a cualquiera", concluyó Meloni.

En su mensaje la dirigente italiana retomó el comentario de un internauta que parecía haber sido engañado por la imagen y que había escrito que la escena era "vergonzosa e indigna del cargo institucional que ocupa".

El año pasado circularon imágenes sexualizadas y manipuladas de la primera ministra, en particular en una web pornográfica que publicaba imágenes falsas de mujeres conocidas.

El gobierno aprobó después una ley que criminaliza los 'deepfakes' que causen un "perjuicio injustificado" a la persona representada.

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