Así serán los dos eclipses que ocurrirán el próximo mes de agosto, uno de ellos visible en Colombia y Venezuela

Dos fenómenos astronómicos soprenderán a millones de personas durante el mes de agosto, tanto en Europa como en todo el continente americano: un eclipse solar total, que recorrerá el hemisferio norte el 12 de agosto de 2026, y un eclipse parcial de Luna, que se podrá observar durante la madrugada del 28 de agosto.

Así será el eclipse total de Sol del 12 de agosto

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón de Portugal.

El fenómeno celestial también será visible como eclipse parcial en amplias zonas del hemisferio norte, incluyendo partes del norte de Estados Unidos, desde Alaska hasta Carolina del Norte, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

Para los observadores situados en la trayectoria de la totalidad, la Luna cubrirá completamente el Sol durante menos de dos minutos en la mayoría de las ubicaciones.

Quienes se encuentren cerca del centro de la trayectoria, en Groenlandia, Rusia o el Atlántico Norte, experimentarán una duración de totalidad ligeramente mayor, aunque sin superar los dos minutos y medio.

En España, ciudades como León, Valencia y Zaragoza tendrán la oportunidad de presenciar el eclipse total. En León, la totalidad comenzará a las 8:28 p.m. y finalizará a las 8:30 p.m., hora local.

Solo durante esos breves momentos de totalidad, cuando la Luna bloquea completamente la superficie brillante del Sol, los espectadores pueden mirar directamente al eclipse sin protección para los ojos, advirtió la NASA.

En los demás momentos, los observadores deben usar anteojos especiales para eclipses que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2 o utilizar métodos de observación indirecta como proyectores estenopeicos.

Para Europa continental y África occidental, el Sol se pondrá mientras todavía esté parcialmente eclipsado, brindando la rara oportunidad de presenciar un eclipse durante el atardecer.

Así será el eclipse parcial de Luna del 28 de agosto

Dos semanas más tarde, el 28 de agosto de 2026, ocurrirá un eclipse parcial de Luna que ofrecerá un espectáculo astronómico visible desde Venezuela, Colombia, Estados Unidos, México y el resto de la región.

El fenómeno comenzará sobre las 8:23 p.m. hora de Colombia (9:23 p.m. hora de Venezuela y Costa Este) y alcanzará su punto máximo a las 11:14 p.m. (12:14 a.m. hora Venezuela y Costa Este), cuando la Luna se adentrará en la sombra de la Tierra. El eclipse finalizará completamente a las 2:01 a.m. (3:01 a.m. hora Venezuela y Costa Este), con una duración total de aproximadamente cinco horas y 38 minutos.

Durante el máximo del eclipse, la magnitud umbral será de 0.9299, lo que significa que aproximadamente el 93% del diámetro lunar quedará cubierto por la sombra más oscura de la Tierra, conocida como umbra. Esta proporción considerable hará que el evento sea especialmente llamativo para los observadores.

La fase umbral, cuando la Luna estará efectivamente dentro de la sombra terrestre, tendrá una duración de tres horas y 18 minutos aproximadamente. La fase penumbral, más difícil de percibir a simple vista, se extenderá por cinco horas, tres minutos y 46 segundos.

El mapa de visibilidad indica que todo el continente americano tendrá una posición privilegiada para observar el fenómeno completo. Desde la costa oeste de Estados Unidos hasta Argentina y Chile, pasando por Centroamérica y el Caribe, los observadores podrán seguir todas las fases del eclipse.