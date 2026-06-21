Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

El candidato presidencial Iván Cepeda, quien perdió en las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, afirmó que reconoce los resultados del preconteo hecho por la Registraduria de la jornada electoral como un resultado "no oficial".

Afirmó que testigos electorales van a impugnar “33 mil mesas en Colombia” y que una vez que se produzca “el resultado final del escrutinio" y “se hallan hechos las verificaciones reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”.

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“Por el momento debo referirme a la importancia de la presente jornada electoral”, afirmó Cepeda para luego destacar el número sin precedentes de votantes en la jornada.

Este domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de la segunda vuelta presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

De La Espriella, reconocido por su trabajo como abogado, no cuenta con experiencia en cargos de elección popular, sin embargo, su campaña creció rápidamente desde que el 17 de julio de 2025 anunció que quería convertirse en presidente al presentar su comité de firmas ante la Registraduría.

Además de exitoso jurista, De la Espriella también se denomina como empresario y cantante.

En 2025 lanzó su movimiento Defensores de la Patria con el que defiende ideas del nacionalismo conservador.

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Ante su victoria en primera vuelta el pasado 31 de mayo, el ahora presidente electo ha recibido el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.