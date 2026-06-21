NTN24
Domingo, 21 de junio de 2026
Domingo, 21 de junio de 2026
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

junio 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Afirmó que una vez que se produzca “el resultado final del escrutinio” se hallan hechos las verificaciones reconocernos el resultado oficial que emane de esa labor

El candidato presidencial Iván Cepeda, quien perdió en las elecciones presidenciales de este domingo en Colombia, afirmó que reconoce los resultados del preconteo hecho por la Registraduria de la jornada electoral como un resultado "no oficial".

Afirmó que testigos electorales van a impugnar “33 mil mesas en Colombia” y que una vez que se produzca “el resultado final del escrutinio" y “se hallan hechos las verificaciones reconoceremos el resultado oficial que emane de esa labor”.

o

“Por el momento debo referirme a la importancia de la presente jornada electoral”, afirmó Cepeda para luego destacar el número sin precedentes de votantes en la jornada.

Este domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de la segunda vuelta presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

De La Espriella, reconocido por su trabajo como abogado, no cuenta con experiencia en cargos de elección popular, sin embargo, su campaña creció rápidamente desde que el 17 de julio de 2025 anunció que quería convertirse en presidente al presentar su comité de firmas ante la Registraduría.

Además de exitoso jurista, De la Espriella también se denomina como empresario y cantante.

En 2025 lanzó su movimiento Defensores de la Patria con el que defiende ideas del nacionalismo conservador.

o

Ante su victoria en primera vuelta el pasado 31 de mayo, el ahora presidente electo ha recibido el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Temas relacionados:

Iván Cepeda

Colombia elecciones

Elecciones en Colombia

Abelardo de la Espriella

Votaciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - Foto AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Paola Holguín, senadora por el Partido Centro Democrático
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Cuando defiende un fraude evidente como el de Venezuela es porque está buscando aliados para procesos similares acá": Paola Holguín ante cuestionamientos de Petro a los resultados electorales

Elecciones en Colombia | Foto: AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

"La democracia en Colombia ha superado muchas pruebas, es una de las más fuerte de América Latina": Observador internacional invitado por el CNE de Colombia

María Elvira Salazar - Foto EFE
María Elvira Salazar

"No pueden permitirse convertirse en la próxima Cuba o Venezuela": María Elvira Salazar envió carta a Rubio, Blanche y Bessent con motivo de las elecciones en Colombia

Congresista republicano Carlos Giménez | Foto: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Congresista republicano se pronunció sobre las elecciones en Colombia y envió mensaje a legisladores demócratas que piden investigar a Abelardo de la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

El régimen de Irán dice que no ve viable la reanudación de los ataques con Estados Unidos en Medio Oriente

Alfredo Romero - Foto EFE
Alfredo Romero

"Los siete sargentos y el general Lozada no tuvieron un debido proceso": director de la ONG Foro Penal sobre recientes excarcelaciones del régimen venezolano

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista a Abelardo de La Espriella y a José Manuel Restrepo: "el vicepresidente va a ser el Marco Rubio del gobierno del Tigre"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Banderas de Irán - Foto: EFE
Irán

El régimen de Irán dice que no ve viable la reanudación de los ataques con Estados Unidos en Medio Oriente

Alfredo Romero - Foto EFE
Alfredo Romero

"Los siete sargentos y el general Lozada no tuvieron un debido proceso": director de la ONG Foro Penal sobre recientes excarcelaciones del régimen venezolano

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia / FOTO: EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

Entrevista a Abelardo de La Espriella y a José Manuel Restrepo: "el vicepresidente va a ser el Marco Rubio del gobierno del Tigre"

Pulpo | Foto AFP
Descubrimiento

Azul y pequeño como una pelota de golf: así es el nuevo pulpo descubierto en islas Galápagos

Omar Abdulkadir - Foto EFE
Mundial 2026

EE. UU. revela que negó la entrada de un árbitro al Mundial por presuntos vínculos con "miembros de organizaciones terroristas"

Lionel Messi | Foto: AFP
FIFA

El contundente mensaje de Lionel Messi a horas del debut de Argentina ante Argelia en el Mundial 2026

Trump y su anuncio de la firma de un acuerdo con el régimen de Irán - Foto: Canva / AFP
Estados Unidos e Irán

¿Será el fin del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán? Experto analiza el anuncio del acuerdo hecho por Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre