Reportan que al menos 12 personas murieron en un incendio forestal en el sur de España

Este jueves 9 de julio, al menos 12 personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España; así lo informaron las autoridades regionales.

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Las muertes se produjeron en la aldea de Bédar, indicó el gobierno regional en un comunicado, en el que señaló que algunas de las víctimas fueron encontradas en vehículos.

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Inicialmente, las autoridades habían informado sobre el fallecimiento de seis personas por fuego, pero posteriormente elevaron la cifra a 12.

El responsable regional de emergencias, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como "una tragedia sin precedentes" y añadió en el comunicado que "el dolor es inmenso".

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Unos 150 bomberos, apoyados por cinco camiones cisterna, combatieron el incendio. La llamarada causó heridas a al menos a seis personas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras y otra persona intoxicada por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital.

Testigos dijeron que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente.

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Ante el avance del fuego, permanecían cerradas varias carreteras y se evacuaron residentes del área. Más de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en X su "enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", y pidió "mucha precaución".