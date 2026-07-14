NTN24
Martes, 14 de julio de 2026
Martes, 14 de julio de 2026
Mundial 2026

¿Argentina en desventaja por el cansancio? Lionel Scaloni reveló el estado físico de la 'albiceleste' antes de la semifinal ante Inglaterra

julio 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas de la Selección Argentina (AFP)
Futbolistas de la Selección Argentina (AFP)
Los vigentes campeones buscarán alcanzar una final consecutiva derrotando al equipo de Thomas Tuchel en un encuentro que evoca 1986.

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, respondió a las dudas sobre el estado físico de los futbolistas de la 'albiceleste' tras los desgastantes partidos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Según el DT, no hay preocupación por el cansancio ni por el rendimiento de su equipo en su camino hacia otra semifinal del Mundial, mientras se preparan para reanudar su rivalidad con Inglaterra el miércoles.

o

Los vigentes campeones buscarán alcanzar una final consecutiva derrotando al equipo de Thomas Tuchel en un encuentro que evoca 1986 y a la memoria de la figura de ese Mundial, el '10' Diego Maradona.

"Estamos en buena forma y tenemos muchísimas ganas. Es una semifinal del Mundial y nuestras esperanzas siguen intactas. Estamos muy agradecidos a estos jugadores por habernos traído hasta aquí otra vez", declaró Scaloni a la prensa en la víspera del partido en Atlanta.

Argentina, con un equipo veterano liderado por un Lionel Messi de 39 años, ha tenido que luchar arduamente para superar las rondas eliminatorias y llegar hasta aquí.

En dos de tres partidos les empataron el partido antes de vencer a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga.

Luego, ante una sorpresiva Egipto, necesitaron una remontada en los últimos minutos para derrotar a los "faraones" por 3-2 en Atlanta.

El sábado, en un partido que en el papel parecía fácil, tuvieron que jugar otra extenuante media hora de prórroga para vencer a Suiza, que jugaba con diez hombres, por 3-1.

"Hace mes y medio, si me lo hubieran ofrecido, me habría conformado con llegar a semifinales, así que no me importa cómo hayamos llegado hasta aquí", dijo Scaloni.

o

El DT valoró el esfuerzo y le restó importancia al cansancio para darle el lugar que merece el poder jugar una nueva final: "No puedo reprocharles nada a mis jugadores. Me da igual si estamos cansados ​​o no. Es una semifinal del Mundial".

Scaloni habló sobre la rivalidad con Inglaterra que alcanzó su punto álgido en la Copa del Mundo de 1986 en México.

En esa edición, el fallecido Maradona, denominado por muchos como el mejor futbolista de la historia, marcó los dos goles de Argentina en los cuartos de final ante los argentinos.

De ese entonces se recuerda el infame gol de la "Mano de Dios", marcado por Maradona con la mano sin repercusión alguna, y el de la deslumbrante jugada individual calificado como uno de los mejores goles jamás marcados en un Mundial.

"Creo que todos recuerdan ese partido, y la actuación de Diego, sobre todo el segundo gol, que quedará grabado en nuestros corazones porque fue precioso", dijo Scaloni.

"Fue un golazo, y cualquier aficionado al fútbol lo recuerda así. Y, casualmente, fue contra Inglaterra."

Temas relacionados:

Mundial 2026

Argentina

Selección Argentina

Fútbol

Lionel Scaloni

Inglaterra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Por cuarta noche consecutiva, Fuerzas Militares de EEUU lanzaron ataques a objetivos del régimen iraní

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Islandia reanuda la caza comercial de ballenas tras dos años y desata una nueva ola de rechazo ambiental

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Deportes

Ver más
Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Lionel Messi. (EFE)
Copa Mundial del Fútbol

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras las anotaciones de Mbappé y Dembélé en el partido de Francia contra Marruecos

Jugadores de la selección de Colombia y la selección de Suiza (Copa Mundial de la FIFA 2026) - Foto: EFE
Mundial

Colombia fue más, pero no pudo ante Suiza: la selección europea sacó del Mundial al combinado 'cafetero' en tanda de penaltis

Juan Fernando Quintero, uno de los mejores suplentes de las Eliminatorias - Foto: AFP
Selección Colombia

Juan Fernando Quintero siembra dudas sobre su futuro en la selección Colombia con un inesperado mensaje: "Te voy a extrañar"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Ante la mirada fría del hijo de Maduro, Delcy Rodríguez admite que entrada de EE. UU. en Venezuela es "el camino correcto"

Segundo terremoto de magnitud 7.5 sacude Venezuela - AFP
Venezuela

Servicio Geológico de Estados Unidos dice que fueron dos los terremotos que sacudieron a Venezuela: de magnitudes 7,2 y 7,5

Tom Holland | Foto: EFE
Spiderman

Tom Holland participó en una competencia para encontrar al mejor imitador de Spider-Man y fue eliminado por Zendaya: "He perdido mi propia competencia"

Bad Bunny - EFE
Bad Bunny

Bad Bunny enfrentará la justicia tras un fallo a una demanda que le hizo su expareja por presuntamente usar su voz sin autorización

Actor Carlos Manuel Vesga, nominado a los Premios Emmy - Foto: EFE
Actor

Actor colombiano recibe histórica nominación a los Premios Emmy por su memorable actuación en serie que apunta a ser una de las mejores del año

Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Lionel Messi. (EFE)
Copa Mundial del Fútbol

Así quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras las anotaciones de Mbappé y Dembélé en el partido de Francia contra Marruecos

TPS venezolanos - Foto referencia: Canva
TPS

Congresista de Estados Unidos pide al gobierno de Trump renovar el TPS para venezolanos tras los terremotos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre