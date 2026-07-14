¿Argentina en desventaja por el cansancio? Lionel Scaloni reveló el estado físico de la 'albiceleste' antes de la semifinal ante Inglaterra

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, respondió a las dudas sobre el estado físico de los futbolistas de la 'albiceleste' tras los desgastantes partidos ante Cabo Verde, Egipto y Suiza.

Según el DT, no hay preocupación por el cansancio ni por el rendimiento de su equipo en su camino hacia otra semifinal del Mundial, mientras se preparan para reanudar su rivalidad con Inglaterra el miércoles.

Los vigentes campeones buscarán alcanzar una final consecutiva derrotando al equipo de Thomas Tuchel en un encuentro que evoca 1986 y a la memoria de la figura de ese Mundial, el '10' Diego Maradona.

"Estamos en buena forma y tenemos muchísimas ganas. Es una semifinal del Mundial y nuestras esperanzas siguen intactas. Estamos muy agradecidos a estos jugadores por habernos traído hasta aquí otra vez", declaró Scaloni a la prensa en la víspera del partido en Atlanta.

Argentina, con un equipo veterano liderado por un Lionel Messi de 39 años, ha tenido que luchar arduamente para superar las rondas eliminatorias y llegar hasta aquí.

En dos de tres partidos les empataron el partido antes de vencer a Cabo Verde por 3-2 en la prórroga.

Luego, ante una sorpresiva Egipto, necesitaron una remontada en los últimos minutos para derrotar a los "faraones" por 3-2 en Atlanta.

El sábado, en un partido que en el papel parecía fácil, tuvieron que jugar otra extenuante media hora de prórroga para vencer a Suiza, que jugaba con diez hombres, por 3-1.

"Hace mes y medio, si me lo hubieran ofrecido, me habría conformado con llegar a semifinales, así que no me importa cómo hayamos llegado hasta aquí", dijo Scaloni.

El DT valoró el esfuerzo y le restó importancia al cansancio para darle el lugar que merece el poder jugar una nueva final: "No puedo reprocharles nada a mis jugadores. Me da igual si estamos cansados ​​o no. Es una semifinal del Mundial".

Scaloni habló sobre la rivalidad con Inglaterra que alcanzó su punto álgido en la Copa del Mundo de 1986 en México.

En esa edición, el fallecido Maradona, denominado por muchos como el mejor futbolista de la historia, marcó los dos goles de Argentina en los cuartos de final ante los argentinos.

De ese entonces se recuerda el infame gol de la "Mano de Dios", marcado por Maradona con la mano sin repercusión alguna, y el de la deslumbrante jugada individual calificado como uno de los mejores goles jamás marcados en un Mundial.

"Creo que todos recuerdan ese partido, y la actuación de Diego, sobre todo el segundo gol, que quedará grabado en nuestros corazones porque fue precioso", dijo Scaloni.

"Fue un golazo, y cualquier aficionado al fútbol lo recuerda así. Y, casualmente, fue contra Inglaterra."