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Domingo, 01 de noviembre de 2026
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Muerte

Murió Antonio Navarro Wolff, excomandante de la guerrilla M-19 y exgobernador del departamento colombiano de Nariño

noviembre 1, 2026
Por: Luis Cifuentes
Antonio Navarro Wolff - Foto: EFE
Antonio Navarro Wolff - Foto: EFE
Navarro murió a los 78 años, aunque se desconocen las causas del deceso.

Antonio Navarro, una de las figuras de la política en Colombia, murió este domingo, según confirmó su familia.

Navarro murió a los 78 años, aunque se desconocen las causas del deceso.

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Cabe resaltar que Navarro Wolff fue copresidente de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991, además de gobernador del departamento colombiano de Nariño.

Wolff nació el 9 de julio de 1948 en Pasto, se graduó como Ingeniero Sanitario en la Universidad del Valle y en la década de 1970 ingresó a la guerrilla del M-19. Incluso, en esa guerrilla alcanzó a ser el segundo al mando después de Carlos Pizarro.

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A mediados de la década de los 80, el exgobernador lideró los diálogos de paz con el gobierno de Belisario Betancur y en 1995 sobrevivió a un ataque en Cali que lo dejó sin una pierna y con dificultades en el habla.

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