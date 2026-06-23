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Martes, 23 de junio de 2026
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Elecciones Presidenciales en Colombia

Jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea entregó balance de las elecciones en Colombia: cuestionó al presidente Gustavo Petro

junio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: X / EFE
Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: X / EFE
El funcionario de la UE dijo también que la misión no está para hacer llamados ni intervenir en el debate político.

Este martes, Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE), se refirió a las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre el proceso electoral de Colombia.

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En ese contexto, González Pons aseguró que “es posible” que la desinformación esté ganando terreno.

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"El presidente (Petro) puede estar participando en una ceremonia de desinformación... "No encontramos hasta este momento ni rastro de fraude alguno", mencionó.

"Lo que vimos el domingo pasado fue un país que votó con normalidad dentro de las dificultades que afronta y un proceso de escrutinio que está siendo transparente, trazable y fiable", aseveró el jefe de la misión.

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El funcionario de la UE dijo también que la misión no está para hacer llamados ni intervenir en el debate político.

"En cuanto a llamados a la tranquilidad, nosotros no debemos hacer llamados a nada, somos meros observadores", precisó.

Sostuvo además que la institucionalidad colombiana ofrece garantías para que el proceso concluya conforme a la ley y los estándares internacionales.

Finalmente, de acuerdo con González Pons, el despliegue de más de 150 observadores desde el mes de enero ha permitido concluir que el ejercicio democrático del pasado domingo se llevó a cabo con normalidad.

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El pasado domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de dicha ronda presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

El presidente electo de Colombia, De la Espriella, tomará posesión del cargo el próximo viernes 7 de agosto de 2026.

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