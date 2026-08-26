El Rangers de Glasgow llegó a un acuerdo total para fichar a este delantero venezolano procedente de la MLS

El Rangers de Escocia llegó a un acuerdo total para fichar a un talentoso delantero venezolano procedente de la MLS.

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Se trata del atacante Kevin Kelsy, quien ahora tendrá una destacada oportunidad en el club de Glasgow.

El monto del traspaso se habría fijado en 13 millones de dólares (£9.5 millones de libras) más variables por objetivos y un porcentaje de una futura venta.

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El movimiento representa la venta más cara en la historia de Portland Timbers y el segundo fichaje más costoso en la historia del Rangers FC.

Kelsy viajará a Glasgow en los próximos días para someterse a los exámenes médicos rutinarios y sellar su contrato.

El delantero venezolano ha jugado en los siguientes equipos a lo largo de su carrera profesional: Mineros de Guayana (Venezuela, 2021-2022); Boston River (Uruguay, 2023); Shakhtar Donetsk (Ucrania, 2023-2024); FC Cincinnati (Estados Unidos, 2024); y Portland Timbers (Estados Unidos, 2025-2026).

Además, ha representado a la selección de Venezuela en sus categorías inferiores (como la Sub-20) y en la selección absoluta.

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El Rangers Football Club compite en las rondas clasificatorias de la UEFA Conference League para esta temporada 2026/27, tras descender desde la fase previa de la Europa League.