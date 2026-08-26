El Rangers de Glasgow llegó a un acuerdo total para fichar a este delantero venezolano procedente de la MLS
El Rangers de Escocia llegó a un acuerdo total para fichar a un talentoso delantero venezolano procedente de la MLS.
Se trata del atacante Kevin Kelsy, quien ahora tendrá una destacada oportunidad en el club de Glasgow.
El monto del traspaso se habría fijado en 13 millones de dólares (£9.5 millones de libras) más variables por objetivos y un porcentaje de una futura venta.
El movimiento representa la venta más cara en la historia de Portland Timbers y el segundo fichaje más costoso en la historia del Rangers FC.
Kelsy viajará a Glasgow en los próximos días para someterse a los exámenes médicos rutinarios y sellar su contrato.
El delantero venezolano ha jugado en los siguientes equipos a lo largo de su carrera profesional: Mineros de Guayana (Venezuela, 2021-2022); Boston River (Uruguay, 2023); Shakhtar Donetsk (Ucrania, 2023-2024); FC Cincinnati (Estados Unidos, 2024); y Portland Timbers (Estados Unidos, 2025-2026).
Además, ha representado a la selección de Venezuela en sus categorías inferiores (como la Sub-20) y en la selección absoluta.
El Rangers Football Club compite en las rondas clasificatorias de la UEFA Conference League para esta temporada 2026/27, tras descender desde la fase previa de la Europa League.