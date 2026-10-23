"Trump y EE. UU. tienen mucha influencia en Venezuela": Jason Marczak sobre negociaciones con el régimen

Jason Marczak, vicepresidente sénior del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council, analizó en NTN24 la situación en Venezuela en medio de las negociaciones entre el régimen chavista y la Asamblea de 2015, las cuales están siendo mediadas por EE. UU. "Estamos en una situación distinta este año, ya que el presidente Trump y Estados Unidos tienen mucha influencia en Venezuela", comentó.