"Reunión breve pero importante": Marco Rubio revela qué habló Trump con Delcy Rodríguez sobre la reconstrucción de Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó como “breve pero importante” la reunión que sostuvo Donald Trump con la encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, y señaló que durante el encuentro se abordaron los principales desafíos que enfrenta el país, entre ellos su situación económica.

En medio de declaraciones a los medios, Rubio explicó que uno de los temas centrales fue la situación de Venezuela tras más de dos décadas de dificultades económicas y de otro tipo.

También hizo referencia al devastador terremoto que afectó recientemente a la región y a las dificultades de las autoridades venezolanas para responder a la emergencia.

“Venezuela lleva lidiando con más de veinte años de destrucción, tanto económica como de otro tipo”, afirmó Rubio al explicar los asuntos tratados durante el encuentro con Rodríguez.

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Además, señaló que, la economía venezolana continúa afectada por las consecuencias de la corrupción y mencionó la necesidad de revisar acuerdos y beneficios obtenidos por personas vinculadas al régimen anterior.

En sus declaraciones, el secretario de Estado también se refirió a la situación de Cuba y sostuvo que régimen necesita realizar cambios políticos y económicos sustanciales para generar confianza entre los inversionistas y abrir una nueva etapa en sus relaciones con Estados Unidos.

“¡Simplemente no hay legitimidad ni credibilidad de que este régimen cumpla alguna vez con estas condiciones porque nunca lo ha hecho antes!”, afirmó.

“Nadie va a invertir en Cuba bajo su modelo actual de gobernanza, se trata de tener un modelo de gobernanza en esa isla que dé confianza al sector privado de que, si invierten, recuperarán su dinero con ganancias y no se lo quitarán ni se quedarán sin cobrar nunca”, añadió.

El funcionario norteamericano también señaló que cualquier transformación en la isla tendría que incluir cambios tanto en el ámbito político como en el económico.

“Tienen la oportunidad de comenzar a encaminar a su país hacia una trayectoria irreversible de progreso y un futuro mejor. Eso conlleva tanto libertad política como económica; no cabe duda al respecto. Seguiremos dedicados a esta labor”, dijo Rubio.