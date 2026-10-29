Retienen en Cúcuta a coronel de la Fuerza Aérea Venezolana vinculado al régimen y requerido por Interpol: habría ingresado con una cédula falsa

Las autoridades migratorias colombianas retuvieron en Cúcuta, Norte de Santander, al coronel de la Fuerza Aérea Venezolana Eddison Ranses Torrealba Rincón, quien es requerido por las autoridades judiciales del régimen venezolano mediante una Notificación Roja de Interpol. El oficial fue identificado durante un procedimiento de verificación migratoria, luego de que intentara adelantar un trámite relacionado con un pasaporte en territorio colombiano.

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De acuerdo con la información conocida sobre el procedimiento, Torrealba Rincón se encontraba en Colombia utilizando una cédula de ciudadanía falsa. La irregularidad habría sido detectada durante las comprobaciones realizadas por Migración Colombia, que permitieron establecer su verdadera identidad y encontrar el requerimiento internacional que pesaba en su contra.

El coronel venezolano es solicitado por las autoridades judiciales afines al régimen de Venezuela por los presuntos delitos de retraso u omisión intencional de funciones y legitimación de capitales. La Notificación Roja permitió alertar a las autoridades colombianas sobre su situación judicial y activar los procedimientos correspondientes.

Sin embargo, su trayectoria dentro de la administración del régimen de Nicolás Maduro también registra antecedentes que llaman la atención. En febrero de 2017, Eddison Ranses Torrealba Rincón fue designado por el entonces encargado del régimen venezolano como presidente encargado de Hidrocapital, empresa estatal encargada de la prestación del servicio de agua potable en Caracas y otros sectores de la región capital.

Posteriormente, su nombre volvió a aparecer en la Gaceta Oficial de Venezuela del 5 de abril de 2024, cuando fue designado como director general de Infraestructura del Ministerio del Poder Popular para el Transporte, también en calidad de encargado.

Estos antecedentes dan cuenta de su participación en diferentes cargos de la administración pública del régimen venezolano, además de su trayectoria militar. Su nombre ya figuraba en una resolución oficial relacionada con ascensos dentro de la aviación venezolana en julio de 2004.

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La retención en Cúcuta se conoce en medio de los controles migratorios y de seguridad que se adelantan en la frontera entre Colombia y Venezuela, un corredor estratégico por el que diariamente se movilizan ciudadanos de ambos países y que también ha sido escenario de operaciones contra estructuras criminales y personas requeridas por la justicia.

Cabe recordar que una Notificación Roja de Interpol no constituye por sí misma una orden de captura internacional, sino una solicitud dirigida a las autoridades policiales de los países miembros para localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes. La decisión sobre una eventual detención y entrega depende de la legislación de cada país.

Finalmente, por ahora, queda por conocerse cuál será el procedimiento judicial y migratorio que deberán seguir las autoridades colombianas frente al requerimiento presentado por el régimen venezolano y si se iniciará un trámite de extradición o entrega.